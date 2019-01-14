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14.01.2019 12:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В московском метро пенсионерка упала под поезд и выжила

Текст: Сергей Бабкин

Пожилая жительница Подмосковья упала под поезд метро и смогла выжить.

Как сообщил корреспонденту "РГ" начальник пресс-службы УВД на метро Алексей Мышляев, инцидент произошел на станции "Перово" около 10:10. На глазах многочисленных пассажиров 68-летняя женщина упала под прибывающий поезд. Машинист экстренно затормозил, но состав накрыл пострадавшую. Чтобы поднять пенсионерку на платформу, с контактного рельса временно снимали напряжение.

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Прибывшие медики диагностировали у женщины ушибы и растяжения. Ее госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.

Инцидент серьезно не повлиял на движение по "желтой" ветке, все службы метро сработали оперативно.
 

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