В Москве клиенты каршеринга попытались угнать машину в Абхазию

Клиенты одной из компаний каршеринга попытались угнать машину из Москвы в Абхазию, сообщили в пресс-службе оператора.

Сначала "путешественники" уехали из столицы в Подмосковье, это разрешено. Но потом машина пропала из поля зрения службы безопасности. Оборудование "поймало" автомобиль уже только около Ростова-на-Дону. Иномарку специально не останавливали: следили, куда угонщики отправятся. В итоге злоумышленники смогли доехать до границы с Абхазией, там их уже ждали.

Выяснилось, что угонщики смогли поменять номера, снять все каршеринговые наклейки. На заднее стекло при этом налепили стикер "На Берлин!". Но в итоге преступники не добрались даже до Гагр - их задержали.