В Башкирии предложили ужесточить оборот оружия после ЧП в Учалах

Трагедия, произошедшая в Учалах, где мужчина во время семейной ссоры убил троих человек, получила большой резонанс. В связи со случившимся депутаты Госсобрания Башкирии изучают ситуацию, а председатель регионального парламента Константин Толкачев отметил на своей странице в Facebook, что необходимо ужесточить контроль за оборотом оружия.

По его словам, у жертв трагедии остались семь детей. Он отмечает, что эта драма продемонстрировала необходимость вновь заняться такими вопросами, как профилактика насилия в семье, борьба с алкоголизмом, а также ограничение оборота оружия и жесткий контроль за ним.

- Как человек с такой неадекватной психикой получил доступ к огнестрельному оружию? К сожалению, зачастую необходимые справки, в том числе о психическом здоровье человека, выдаются формально, без надлежащего обследования. В результате - очередная трагедия, - подчеркнул Константин Толкачев.

Напомним, по данным СКР по Башкирии, ночью 13 января житель Учалов в состоянии алкогольного опьянения поссорился с супругой, которая убежала от него к соседям. Муж преследовал ее с ружьем. В результате ранил одного человека, убил двоих соседей, супругу, а затем покончил с собой.