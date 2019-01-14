В Мордовии возбудили дело по факту сожжения флага РФ

МВД Мордовии возбудило уголовное дело по факту сожжения государственного флага РФ. Видеозапись инцидента, выложенная в Instagram молодой жительницей Саранска, вызвала волну возмущения в социальных сетях.

Напомним, что скандальный ролик был опубликован в Сети накануне вечером. Инцидент произошел в ходе празднования старого Нового года. В кадре девушка, сопровождая свои действия нецензурными словами, бросает в костер российский флаг. А когда триколор вспыхивает, с удовлетворением отмечает: "Хорошо горит!". После негативной реакции интернет-пользователей ролик был удален.

Полиция Саранска установила участниц съемки - ими стали две девушки. Материалы проверки были переданы в органы дознания.

- Возбуждено уголовное дело по статье 329 УК РФ (надругательство над государственным гербом РФ или государственным флагом РФ), - прокомментировала ситуацию "РГ" руководитель пресс-службы МВД по РМ Светлана Холодкова. - К девушкам применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Максимальное наказание за это преступление - лишение свободы сроком до года.