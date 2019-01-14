Новости

СМИ: Глава администрации Порошенко не верит в его победу на выборах 18:18
В Мордовии возбудили дело по факту сожжения флага РФ 18:16
Метеорологи: За месяц в Петербурге солнце светило меньше 1,5 часов 18:14
В Шахтах спасатели достали из-под завалов дома кошку 18:07
Британия перебросит полицейские силы в Северную Ирландию 17:53
Путин и Абэ обсудят вопросы мирного договора 17:42
Как сделать из старой Lada Granta новую 17:42
Появился авиарейс Казань - Нижний Новгород - Калининград 17:34
Медведев назвал новогодние каникулы вредными для экономики 17:28
В Китае приговорили к смертной казни гражданина Канады 17:25
В Москве вандал устроил погром у храма 17:25
Российские батискафы для спецопераций вызвали беспокойство в США 17:19
Роскомнадзор прокомментировал ликвидацию Telegram Messenger LLP 17:15
Побивших очередной антирекорд "Ходячих мертвецов" опять продлили 17:15
"Сатирикон" отметит открытие театра после реконструкции новой постановкой 17:10
Назван топ-10 самых посещаемых в новогодние каникулы музеев 17:07
Мэр польского Гданьска скончался от ножевых ранений 17:03
В Госдуме отказ от газа в российских домах назвали утопией 17:03
В Петербурге полиция проверит видео с "перестрелкой" фейерверками 17:03
Беларусь поставила партию техники в Южно-Сахалинск 17:00
В России стартовал прием заказов на эксклюзивного купе Lexus 17:00
Роскомнадзор ждет до 16 января документы от BBC 16:59
МИД РФ: Решение по переименованию Македонии не отражает волю народа 16:52
В Севастополе на пациента завели дело за избиение врача 16:46
Жильцам дома рядом с местом ЧП в Шахтах разрешили вернуться в квартиры 16:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как россияне экономят на налогах
Как россияне экономят на налогах
В "РГ" пройдет пресс-конференция о дачном законодательстве
В "РГ" пройдет пресс-конференция о дачном законодательстве
Пустят ли домашний бутерброд в школу
Пустят ли домашний бутерброд в школу
14.01.2019 18:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Мордовии возбудили дело по факту сожжения флага РФ

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)

МВД Мордовии возбудило уголовное дело по факту сожжения государственного флага РФ. Видеозапись инцидента, выложенная в Instagram молодой жительницей Саранска, вызвала волну возмущения в социальных сетях.

Фото: iStock
В Мордовии полиция проверит видео с сожжением флага РФ

Напомним, что скандальный ролик был опубликован в Сети накануне вечером. Инцидент произошел в ходе празднования старого Нового года. В кадре девушка, сопровождая свои действия нецензурными словами, бросает в костер российский флаг. А когда триколор вспыхивает, с удовлетворением отмечает: "Хорошо горит!". После негативной реакции интернет-пользователей ролик был удален.

Полиция Саранска установила участниц съемки - ими стали две девушки. Материалы проверки были переданы в органы дознания.

- Возбуждено уголовное дело по статье 329 УК РФ (надругательство над государственным гербом РФ или государственным флагом РФ), - прокомментировала ситуацию "РГ" руководитель пресс-службы МВД по РМ Светлана Холодкова. - К девушкам применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Максимальное наказание за это преступление - лишение свободы сроком до года.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Роскомнадзор прокомментировал ликвидацию Telegram Messenger LLP
В Мордовии полиция проверит видео с сожжением флага РФ
Сбербанк повысил ставки по ипотеке
Для электромобилей в России предложили ввести зеленые номера
Ольга Васильева: Нужно сломать систему натаскивания на ЕГЭ