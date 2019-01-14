В Сызрани сообщили о состоянии избитой школьником учительницы

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров созвонился с учительницей физкультуры из сызранской школы №27, которая попала в больницу после того, как она разняла драку старшеклассников. Об этом глава региона сообщил в своем аккаунте в Twitter.

Губернатор поинтересовался ее здоровьем. Педагог заверила, что чувствует себя нормально, вся необходимая медпомощь ей оказывается. Она попала в больницу с сотрясением головного мозга: ее ударил один из старшеклассников.

"Разнимая драку двух школьников, учитель получила, по ее словам, случайный удар в лицо", - пишет губернатор.

Он пожелал собеседнице выздоровления и поблагодарил молодую женщину (педагогу 27 лет) за смелость. Ведь она своими действиями, считает губернатор, защитила детей от серьезных травм.

Ситуация с инцидентом в Сызрани останется на контроле главы региона до полного выяснения обстоятельств, проверка полиции также продолжается. Министерству образования области дано поручение дополнительно усилить защиту педагогов.

Напомним, инцидент произошел в Сызрани 10 января. Преподаватель во время урока физкультуры вступилась за одного из учеников, над которым издевались трое старшеклассников. Учитель вместе с избитым учеником попали в больницу.