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14.01.2019,  
09:48
Текст:  Антон Валагин

Лаосские танки дошли до Иркутска

Эшелон с танками Т-34 из Лаоса прибыл в Иркутск.

На вокзале поезд встречали несколько сотен человек: ветераны Великой Отечественной войны, юнармейцы и военные из соединения РВСН во главе с командованием. Состоялся митинг, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Министерство обороны РФ. Накануне состав так же тепло встречали в Чите.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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Напомним, 9 января во Владивосток пришло судно с тремя десятками танков Т-34-85, переданных России армией Лаоса. Договоренность об этом была достигнута в ходе визита министра обороны РФ во Вьентьян в начале 2018 года.

Боевая техника хорошо перенесла многолетнюю службу во влажном тропическом климате и находится в полностью исправном состоянии. Эшелон с танками пересекает Россию с востока на запад, направляясь в подмосковный Нарофоминск.

Т-34 будут использоваться в парадах Победы, съемках фильмов о Великой Отечественной войне, пополнят музейные экспозиции.

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