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14.01.2019 18:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Под Омском русская гончая спасла заблудившуюся в лесу сельчанку

Текст: Наталья Граф (Омск)
В Марьяновском районе Омской области русская пегая гончая спасла заблудившуюся и потерявшую сознание сельчанку.
Фото: ГУ МЧС России по Омской области Фото: ГУ МЧС России по Омской области
Фото: ГУ МЧС России по Омской области
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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Главный врач Марьяновской центральной районной больницы Юрий Лесовский охотился в лесу на зайца вместе со своей собакой Ноткой.

- В какой-то момент Нотка залаяла по-другому: не как на зверя, а как на человека, и убежала в лес, - рассказал Юрий Лесовский. - Я поспешил за ней и обнаружил в лесу женщину, лежавшую на спине. Она была без сознания. Когда Нотка начала вылизывать ей лицо, то женщина очнулась. Ее руки были сильно обморожены, поэтому я снял с себя вторые носки и надел ей их на ладони. Затем Нотка принесла из леса ее шапку.

Юрий Лесовский самостоятельно не смог вытащить пострадавшую из леса и позвонил спасателям. На помощь прибыли пожарные ближайшей части МЧС.

- Пострадавшую погрузили в машину, оказали подручными средствами первую помощь, постаравшись отогреть конечности, - рассказал "РГ" заместитель начальника 53 пожарно-спасательной части Любинского района Анатолий Бегас. - У деревни нас уже ждали медработники.

В настоящее время 45-летняя сельчанка находится в больнице. Как выяснилось, она шла пешком через лес из одной в деревни в другую, но стала замерзать, заблудилась и потеряла сознание от холода. Нотка подоспела вовремя. Спасатели решили наградить Юрия Лесовского, благодаря оперативным и грамотным действиям которого омичка была спасена. А гончую Нотку уже поощрил хозяин.

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