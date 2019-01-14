Под Омском русская гончая спасла заблудившуюся в лесу сельчанку

В Марьяновском районе Омской области русская пегая гончая спасла заблудившуюся и потерявшую сознание сельчанку.

Главный врач Марьяновской центральной районной больницы Юрий Лесовский охотился в лесу на зайца вместе со своей собакой Ноткой.

- В какой-то момент Нотка залаяла по-другому: не как на зверя, а как на человека, и убежала в лес, - рассказал Юрий Лесовский. - Я поспешил за ней и обнаружил в лесу женщину, лежавшую на спине. Она была без сознания. Когда Нотка начала вылизывать ей лицо, то женщина очнулась. Ее руки были сильно обморожены, поэтому я снял с себя вторые носки и надел ей их на ладони. Затем Нотка принесла из леса ее шапку.

Юрий Лесовский самостоятельно не смог вытащить пострадавшую из леса и позвонил спасателям. На помощь прибыли пожарные ближайшей части МЧС.

- Пострадавшую погрузили в машину, оказали подручными средствами первую помощь, постаравшись отогреть конечности, - рассказал "РГ" заместитель начальника 53 пожарно-спасательной части Любинского района Анатолий Бегас. - У деревни нас уже ждали медработники.

В настоящее время 45-летняя сельчанка находится в больнице. Как выяснилось, она шла пешком через лес из одной в деревни в другую, но стала замерзать, заблудилась и потеряла сознание от холода. Нотка подоспела вовремя. Спасатели решили наградить Юрия Лесовского, благодаря оперативным и грамотным действиям которого омичка была спасена. А гончую Нотку уже поощрил хозяин.