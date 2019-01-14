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14.01.2019 13:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Барнауле приступили к сбору новогодних елок

Текст: Наталья Граф (Барнаул)

В Барнауле запустили акцию по сбору елок и сосен, оставшихся у горожан после новогодних праздников. Деревья будут переработаны.
Видео: Как выглядят елки от кутюр

В городе открыли уже семь пунктов, где принимают новогодние деревья. В ближайшие дни появится еще несколько пунктов приема. Переработанные на щепу елки и сосны будут использовать в качестве удобрений, а хвоя деревьев пойдет на изготовление витаминной подкормки для лошадей. Часть деревьев передадут на станцию юных техников - для изготовления школьных поделок.

- Такие акции приносят неоценимую пользу, ведь елки не идут на свалку, - цитирует ОТР местную жительницу Алену Шнайдер.

Отмечается, что в первый день акции барнаульцы уже сдали на переработку более 300 деревьев.

Между тем Барнаул - не единственный город в Сибири, где новогодние деревья не выбрасываются на мусорные полигоны. На протяжении многих лет пункты приема "послепраздничных" елок и сосен работают в Томске. Здесь из них делают витамины для крупного рогатого скота. Хвойная мука поступает в ряд фермерских хозяйств.

Общество Экология Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск
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