В Барнауле приступили к сбору новогодних елок

В Барнауле запустили акцию по сбору елок и сосен, оставшихся у горожан после новогодних праздников. Деревья будут переработаны.

В городе открыли уже семь пунктов, где принимают новогодние деревья. В ближайшие дни появится еще несколько пунктов приема. Переработанные на щепу елки и сосны будут использовать в качестве удобрений, а хвоя деревьев пойдет на изготовление витаминной подкормки для лошадей. Часть деревьев передадут на станцию юных техников - для изготовления школьных поделок.

- Такие акции приносят неоценимую пользу, ведь елки не идут на свалку, - цитирует ОТР местную жительницу Алену Шнайдер.

Отмечается, что в первый день акции барнаульцы уже сдали на переработку более 300 деревьев.

Между тем Барнаул - не единственный город в Сибири, где новогодние деревья не выбрасываются на мусорные полигоны. На протяжении многих лет пункты приема "послепраздничных" елок и сосен работают в Томске. Здесь из них делают витамины для крупного рогатого скота. Хвойная мука поступает в ряд фермерских хозяйств.