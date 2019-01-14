В Приангарье после схода вагонов завели дело о миллионном ущербе

В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту схода 29 вагонов грузового поезда.

Как сообщили в Восточно-Сибирском СУ на транспорте СК РФ, дело заведено по части 1 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба".

Напомним, 12 января 2019 года на 4960 километре Восточно-Сибирской железной дороги на перегоне "Делюр-Тыреть" в Заларинском районе сошли с рельсов 29 вагонов с каменным углем грузового поезда № 2002.

Авария повредила 250 метров железнодорожного полотна и две опоры контактной сети, жертв и пострадавших не было. Ущерб, причиненный ОАО "РЖД", превысил один миллион рублей.