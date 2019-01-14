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14.01.2019 20:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Мечты сбываются

Семье школьника, помогавшего маме убирать улицы, подарили квартиру
Текст: Тимур Алиев
Российская газета - Федеральный выпуск №7764 (6)
В семье Гашимовых из Дербента на Новый год произошло настоящее чудо. Благодаря младшему сыну Амиру Гашимовы заселились в новую благоустроенную квартиру.
Амир первым открыл двери новой квартиры. Фото: Милана Байрамова Амир первым открыл двери новой квартиры. Фото: Милана Байрамова
Амир первым открыл двери новой квартиры. Фото: Милана Байрамова

"РГ" писала о девятилетнем школьнике, который, чтобы помочь матери, работающей уборщицей, каждое утро выходил подметать улицы. Семья, где кроме Амира еще четверо детей, ютилась в неблагоустроенном жилье без удобств, отопления и горячей воды. Перед Новым годом Амир загадал желание - как вырастет, купить маме новую квартиру. О маленьком добровольце узнали городские власти. Мэр Дербента Хизри Абакаров пообещал решить вопрос с жильем. В минувшие выходные мама Амира Наида Гашимова получила ключи от двухкомнатной квартиры. Она расположена в современной новостройке, откуда открывается красивый вид на город и главную достопримечательность - крепость Нарын-кала. Дом находится недалеко от места, где семья арендовала жилье, так что Амиру не придется менять школу. "Я и мечтать не могла о том, что у нас будет своя собственная квартира. Безмерно благодарна за это новогоднее чудо", - говорит мама Амира.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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И если для Амира новогоднее чудо произошло, то другой дагестанский мальчик - 14-летний Адам Арсанмирзаев из села Ленинаул Казбековского района - все еще надеется на него. Ранее "РГ" писала о юном герое, который спас тонувших в озере товарищей, едва не погибнув сам. В семье Адама четверо детей. Они живут с матерью, которая, как и мама дербентского Амира, работает уборщицей. Старый, ветхий сельский дом без удобств вряд ли можно назвать сносным местом для проживания. Каждое утро для мальчика начинается с физического труда - надо поколоть дрова, накормить корову, помочь маме по хозяйству, собрать в школу младших братьев. Никакой помощи от властей семье пока не поступало. Жители села самостоятельно начали собирать деньги на новый дом семье Арсанмирзаевых.

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