Гендиректор "Петербург-Концерта" рассказала о главных событиях

"Петербург-Концерт" - правопреемник и хранитель традиций легендарного "Ленконцерта". Его генеральный директор Екатерина Артюшкина рассказала о крупных фестивалях и марафонах, а также о том, на какие из петербургских культурных мероприятий стоит обратить внимание.

По каким критериям происходит отбор участников в "Петербург-Концерт?

Екатерина Артюшкина: На первом месте - талант и профессионализм. И, конечно, мы не можем не учитывать потенциальную востребованность коллективов и сольных исполнителей в наших проектах. В "Петербург-Концерте" принято нести ответственность за артистов и создавать им комфортные условия для творчества. Несмотря на трудности, которые связаны с отсутствием собственного полноценного концертного зала, мы используем все возможности, чтобы наши артисты встречались со своей публикой. Спектакли и концерты с их участием практически ежедневно проходят на лучших сценических площадках города. Наши артисты активно гастролируют по стране и за ее пределами, принимают участие во всех значимых культурных проектах и, естественно, выступают в Доме Кочневой на Фонтанке.

Но ведь уже не секрет, что вы готовитесь к новоселью?

Екатерина Артюшкина: Мы очень надеемся, что в недалеком будущем "Петербург-Концерт" станет хозяином современной многофункциональной театрально-концертной площадки в историческом здании Екатерининского собрания на канале Грибоедова, 88. В наших планах сделать эту площадку культурной Меккой для петербуржцев и гостей нашего города.

В Петербурге очень высока плотность концертных событий. Насколько сложно вам выдерживать конкуренцию?

Екатерина Артюшкина: Лично я и мои коллеги к этому понятию - конкуренция - относимся очень позитивно. Чем она выше, тем выше требования к художественным, исполнительским и, если хотите, финансово-экономическим характеристикам каждого проекта. Благодаря высокой конкуренции в петербургской афише появляются действительно заслуживающие внимания концерты, спектакли, шоу.

Осенний музыкальный марафон поставил рекорд как самый продолжительный филармонический концерт из произведений одного автора в исполнении одного оркестра под руководством одного режиссера

Вы профессиональный музыкант. Не скучаете на административной должности без музыки?

Екатерина Артюшкина: Да она постоянно присутствует в моей жизни! В свободное время я с удовольствием играю на фортепиано. У меня большая нотная библиотека. Современные композиторы нередко знакомят меня с новыми произведениями. Обсуждаю с коллегами по "Петербург-Концерту" все их творческие планы.

А как семья относится к вашей плотной занятости?

Екатерина Артюшкина: Я очень благодарна близким за терпение, понимание и возможности, которые они предоставляют мне для самореализации. В первую очередь мужу. Он человек не из мира искусства, на сцене не выступает (хотя имеет прекрасный голос), но мной очень гордится. У нас двое детей. Дочка Мария трех лет и одиннадцатилетний сын Григорий. Они музыкальны и артистичны, но пока рано говорить о том, кем они станут. По крайней мере, сын заниматься музыкой не хочет. Отдает предпочтение математике и иностранным языкам. Мы с уважением относимся к выбору детей, важно, чтобы они выросли хорошими людьми.

Как мама подростка и руководитель одной из ведущих городских концертных организаций, посоветуйте, на какие спектакли или концерты стоит сходить всей семьей?

Екатерина Артюшкина: Спасибо, что видите во мне эксперта. Стоит отметить, что в Петербурге богатый репертуар, рассчитанный на маленьких детей и на взрослых, но не так много спектаклей и концертных программ именно для подростков. Мы стараемся восполнить этот пробел. Например, с большим успехом в Доме Кочневой проходит театрализованный квест "В поисках загадочного призрака". Его задача - в увлекательной форме и понятным языком и историю особняка рассказать, и познакомить зрителей с известными литературными и музыкальными произведениями.

Квест подразумевает непосредственное участие детей в разворачивающемся действии. В этом смысле ваш квест можно отнести к модным сегодня иммерсивным спектаклям. А еще что-то подобное в вашем репертуаре есть?

Екатерина Артюшкина: Так называемые иммерсивные спектакли вполне вписались в наш репертуар. Они действительно пользуются популярностью у публики. Так, всегда с аншлагами идут спектакли "Петербургские квартиры" или "Элиза, вы дура!" театра АРТ. Сценическим пространством для этих спектаклей служат парадные залы Дома Кочневой. Вслед за артистами зрители перемещаются из зала в зал и в какие-то моменты превращаются в участников действия.

Зал в Доме Кочневой рассчитан на проведение камерных мероприятий. Но "Петербург-Концерт" реализует и масштабные проекты…

Екатерина Артюшкина: С 2014 года "Петербург-Концерт" и Симфонический оркестр под управлением народного артиста России Сергея Стадлера проводят Осенний музыкальный марафон, который уже стал культурной традицией нашего города. Марафон 2017 года официально признан рекордом России как "самый продолжительный филармонический концерт из произведений одного автора в исполнении одного оркестра под руководством одного дирижера". В этом году он посвящен творчеству Ференца Листа.

Таким же значимым событием стала памятная акция-концерт "Музыка войны и Победы". 22 июня следующего года мы будем проводить ее уже в шестой раз.

В октябре 2019 года в четвертый раз пройдет фестиваль для детей с нарушением слуха "Волшебная симфония". Он признан одним из лучших социальных проектов России, удостоен премии "Петербург и петербуржцы - 2018". Как возникла идея проведения такого необычного фестиваля?

Екатерина Артюшкина: Моя семья - большая династия врачей, специалистов мирового уровня. Поэтому проблемы детей с нарушением слуха я знаю очень хорошо. Знаю, как развиваются эти дети, как непросто бывает их родителям доказать, что ребенок после кохлеарной имплантации может успешно адаптироваться в социуме. Я начала сотрудничать с родительским объединением "Я слышу мир!", появилась идея показать возможности таких детей. Ведь музыка вместе с сурдологией и логопедией - это мощный реабилитационный инструмент. Но мы хотели не просто вывести на сцену поющих и танцующих детей с нарушением слуха. Задача была - найти талантливых. Объявили конкурс. К нам пошли заявки со всех регионов России. Первый раз их было сто. В этом году - более двухсот из шести стран. Дети, которым возвратили слух, не хуже своих сверстников играют на музыкальных инструментах, танцуют, поют и даже - это самое сложное - читают со сцены стихи. Они выступают вместе с известными артистами. Светлана Крючкова, к примеру, призналась, что еле сдерживала слезы, наблюдая за выступлением юных талантов. Считаю, что именно такие проекты помогают осознавать важность дела, которым мы занимаемся.

О себе и музыке

Екатерина Артюшкина: Музыкой я стала заниматься с ранних лет. В три года уже пела в вокальном ансамбле Ленинградского радио и телевидения "Песенка". Его возглавляла замечательная Елена Лопатина. Мне выпала честь общаться со многими известными музыкантами, певцами и композиторами. Это и Сергей Баневич, и Андрей Петров, и Сергей Слонимский, и Борис Тищенко. А Людмила Сенчина! Я никогда не забуду, как мы выступали с ней на сцене в Доме актера. Мне было четыре с половиной года. Моя бабушка бережно хранит фотографию того выступления. Елена Евгеньевна убедила моих родителей в том, что мне надо заниматься музыкой. Я поступила в десятилетку при консерватории, потом - на дирижерско-хоровой факультет консерватории. Училась у невероятно талантливого музыканта и уникального педагога Елизаветы Кудрявцевой. Это первая в России женщина-хоровой дирижер, она почти полвека руководила Хором любителей пения, с которым посчастливилось работать и мне. Получив консерваторский диплом, училась в аспирантуре, потом художественный руководитель Владислав Чернушенко пригласил в Капеллу, где я проработала девять лет. В какой-то момент поняла, что мне нужно второе, экономическое образование. Получила его. И когда предложили должность директора Петербург-Концерта, согласилась. Форточка Осенний музыкальный марафон поставил рекорд как самый продолжительный филармонический концерт из произведений одного автора в исполнении одного оркестра под руководством одного дирижера

Справка "РГ"



"Петербург-Концерт" - одна из самых больших государственных концертных организацией России - объединяет 18 творческих коллективов и около 400 артистов. В их числе Симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением народного артиста России Сергея Стадлера, камерный оркестр "Дивертисмент", Санкт-Петербургский театр "Морошка", фольклорный ансамбль "Барыня", уникальный Роговой оркестр, инструментальные ансамбли "Бис-Квит" и "Эссе-квинтет", ансамбль "Ма.Гр.Иг.Ал", Петербургский Камерный хор, театр АРТ.