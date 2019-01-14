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14.01.2019 17:03
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге полиция проверит видео с "перестрелкой" фейерверками

Текст: Инга Бугулова (Санкт-Петербург)

Полиция Северной столицы начала проверку после размещения в Сети видеоролика, на котором трое неизвестных мужчин стреляют друг в друга праздничными салютами. Инцидент произошел вечером 13 января. Таким необычным развлечением горожане, видимо, решили отметить Старый Новый год.

"Перестрелка" фейерверками произошла в Невском районе, прямо на парковке одного из торговых центров у станции метро "Улица Дыбенко". Съемку с уворачивающимися от залпов пиротехники мужчинами в социальной сети опубликовали очевидцы. Судя по всему, ни жилые дома, ни автомобили на стоянке, ни травмоопасность самого такого развлечения "стрелков" не остановили.

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Произошедшее уже привлекло внимание правоохранителей - несмотря на то, что заявлений по этому поводу не поступало, полиция начала проверку появившейся в интернете информации. Об этом агентству ТАСС сообщил представитель управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, смертельный случай с фейерверком зафиксировали в новогодние каникулы в Ленобласти. 30-летний житель поселка Бугры, решив, что петарда долго не взрывается, наклонился над ней и получил несовместимые с жизнью травмы.

Общество Происшествия Правосудие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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