Путин поручил помочь пострадавшим от взрыва в городе Шахты

Президент Владимир Путин дал поручение губернатору Ростовской области оказать всестороннюю помощь пострадавшим в результате взрыва газа в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин заслушал доклад главы региона Василия Голубева о ситуации на месте и мерах, которые предпринимаются.

Глава государства поручил председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину провести тщательное расследование причин ЧП.

Как сообщили в МЧС, на девятом этаже дома в городе Шахты (Ростовская область) произошел взрыв газовоздушной смеси. Разрушены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах, где проживали 12 человек. Семь спасены, один погиб, судьба остальных пока непонятна.

В доме 72 квартиры. Развернут пункт временного размещения, эвакуированы 140 человек.