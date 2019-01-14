При взрыве газа в Шахтах погиб один человек

В результате взрыва газа в многоквартирном доме в городе Шахты Ростовской области погиб один человек, еще шесть могут находиться под завалами. Эвакуированы 140 жильцов дома.

"Семь человек спасены, шестеро могут находиться под завалами, один человек погиб, он был обнаружен на девятом этаже", - заявил ТАСС официальный представитель регионального управления МЧС.

По данным регистрации, в четырех разрушенных квартирах проживали 14 человек, в том числе трое детей.

Напомним, взрыв бытового газа произошел в 6:18 в девятиэтажном доме №16 на улице Хабарова. В результате ЧП были частично разрушены четыре квартиры. Всего в доме 72 квартиры. На месте происшествия развернут штаб по ликвидации последствий аварии и пункт временного размещения для эвакуированных жителей дома.

Частично разрушенная многоэтажка обесточена. Отключена подача газа и воды. На месте ЧП ведутся поисково-спасательные работы, в которых участвуют 120 человек и 35 единиц техники, в том числе от региона 20 специалистов и четыре автомашины.