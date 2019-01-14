Новости

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на пять км 08:57
При взрыве газа в Шахтах погиб один человек 08:31
Пострадавшим при пожаре в Якутске окажут матпомощь 08:04
На Дону из-за взрыва газа обрушились два этажа жилого дома 08:04
Взрыв газа разрушил многоэтажку в Ростовской области 07:49
Прокуроры проверят инцидент с доставленной в морг живой амурчанкой 07:10
Через 40 лет Италия добилась возвращения террориста на родину 07:08
В Хабаровском крае исполнились детские мечты с "Елки желаний" 06:46
Южнокорейцам запретили пользоваться автомобилями 06:36
Во Владивостоке подняли флаг на новом противодиверсионном катере 06:10
Нобелевского лауреата из США обвинили в расизме и лишили званий 06:07
Шаман решил вызвать снег в бесснежном Владивостоке 05:37
Сенатор Грэм посоветовал временно восстановить работу правительства США 05:31
Аэропорт Мельбурна приостановил работу из-за эвакуации персонала 05:03
Танки Т-34 из Лаоса добрались до Читы 05:00
В Австрии лавина унесла жизни трех немецких лыжников 04:57
СМИ: Пойманные в России белухи массово гибнут в Китае 04:23
Wall Street Journal: США попробуют укрепить позиции в Арктике 04:20
На западе Сахалина случились два землетрясения 04:15
В центре Торонто в результате стрельбы ранен один человек 03:42
Трамп пообещал разорить Турцию 02:56
США и Катар договорились о расширении военной базы Эль-Удейд 02:35
Снежный шторм обрушился на Вашингтон 02:13
Немецкие политики отреагировали на угрозы посла США 00:58
Мэра польского Гданьска ранили ножом, его состояние критическое 13.01.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как повлияют на людей "умные" холодильники и гибкие смартфоны
Как повлияют на людей "умные" холодильники и гибкие смартфоны
В "РГ" пройдет пресс-конференция о дачном законодательстве
В "РГ" пройдет пресс-конференция о дачном законодательстве
Опрос: Сколько вы готовы потратить на летний отдых в России
Опрос: Сколько вы готовы потратить на летний отдых в России
14.01.2019 08:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

При взрыве газа в Шахтах погиб один человек

Текст: Николай Грищенко

В результате взрыва газа в многоквартирном доме в городе Шахты Ростовской области погиб один человек, еще шесть могут находиться под завалами. Эвакуированы 140 жильцов дома.

"Семь человек спасены, шестеро могут находиться под завалами, один человек погиб, он был обнаружен на девятом этаже", - заявил ТАСС официальный представитель регионального управления МЧС.

Один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме в Якутске

По данным регистрации, в четырех разрушенных квартирах проживали 14 человек, в том числе трое детей.

Напомним, взрыв бытового газа произошел в 6:18 в девятиэтажном доме №16 на улице Хабарова. В результате ЧП были частично разрушены четыре квартиры. Всего в доме 72 квартиры. На месте происшествия развернут штаб по ликвидации последствий аварии и пункт временного размещения для эвакуированных жителей дома.

Частично разрушенная многоэтажка обесточена. Отключена подача газа и воды. На месте ЧП ведутся поисково-спасательные работы, в которых участвуют 120 человек и 35 единиц техники, в том числе от региона 20 специалистов и четыре автомашины.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Взрывы газа в домах
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

При взрыве газа в Шахтах погиб один человек
Трамп пообещал разорить Турцию
Немецкие политики отреагировали на угрозы посла США
В аэропорту Шереметьево назвали причину выезда самолета за ВПП
МИД РФ удивился нежеланию Токио общаться с прессой после брифинга