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14.01.2019 16:17
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В праздники в Крыму отдохнуло рекордное количество туристов

Текст: Елена Гусакова (Симферополь)
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

В новогодние праздники в Крыму отдохнуло на 39 процентов туристов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в министерстве курортов и туризма республики.

Фото: Илья Изотов/ РГ
Севастополь и Ялта возглавили рейтинг популярности у туристов

По информации минтуризма, с 28 декабря 2018 года по 13 января 2019 года включительно в регионе побывали 190,2 тысячи туристов. Годом ранее в эти даты республику посетило 137 тысяч человек. Подавляющее большинство туристов прибыли через Крымский мост (64 процента). Еще треть прилетели на самолетах. Только три процента приезжих прибыли в Крым через украинскую границу.

Как свидетельствуют данные Ассоциации туроператоров России, Крым вошел в тройку самых популярных бюджетных внутренних новогодних направлений. Средняя стоимостью тура составила почти 35,1 тысячи рублей за двоих за неделю. При этом аналитиками зафиксировано снижение средней цены на новогодние заезды на 11,4 процента в сравнении с прошлым годом. Это в минкурортов объяснили открытием зимних чартерных программ в Крым. Полуостров стал одним из немногих туристических направлений, куда авиабилеты снизились в цене. Если в прошлом году средний чек на авиабилеты из российских городов в Крым туда-обратно 1-8 января составлял 9,4 тысячи рублей, то в текущем - около 8,7. Наибольшее число авиатуристов прибыло из Москвы, Санкт-Петербурга (89 процентов трафика), Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и Самары.

- Традиционно благодаря теплому умеренному климату пользуется спросом Ялта и весь Южный берег, - сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко. - В перечень популярных городов попали Феодосия и Судак (благодаря близости к Крымскому мосту), а также Евпатория и Саки (как лечебные курорты). Кроме того, все города и средства размещения подготовили уникальные развлекательные, культурные, гастрономические мероприятия, создали праздничную атмосферу.

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