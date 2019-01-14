В Волгоградской области усилят контроль за газовым оборудованием

На оперативном совещании в администрации Волгоградской области принято решение об усилении контроля за безопасностью использования газового оборудования в жилых домах. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Комплексные предложения по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с ненадлежащей эксплуатацией газового оборудования, должны быть представлены на рассмотрение исполнительной власти.

В свою очередь, правоохранительные органы усилят внимание к деятельности граждан и коммерческих организаций, которые путем поквартирного обхода продают оборудование ненадлежащего качества.

Напомним, в соседней Ростовской области произошел взрыв газовоздушной смеси в жилом доме. Разрушены четыре квартиры, где проживали 12 человек. В результате ЧП один человек погиб, двое пострадали.