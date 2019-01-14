Новости

Названы четыре способа избавиться от зимней усталости 15:17
Медведев: Объем поддержки Беларуси оценивается в миллиарды долларов 15:12
Истребители Су-27 и Су-30 задержали "нарушителя" над Черным морем 15:08
Lada Vesta стала самым продаваемым автомобилем в России в 2018 году 15:01
В Волгоградской области усилят контроль за газовым оборудованием 15:00
Собянин провел технический пуск участка метро "Саларьево-Коммунарка" 14:49
Дайверы обследуют затонувшие корабли в Балаклавской бухте Севастополя 14:48
В центре Москвы разбился рабочий-высотник 14:45
На Алтае экс-сотруднику ФСИН дали 10 лет за взятки 14:31
Борт с экс-террористом Чезаре Баттисти приземлился в Риме 14:30
Эксперт оценил возможность появления в России зеленых автономеров 14:25
В Томске придумали, как замедлить смерть клеток при инсульте 14:20
Минпросвещения наградит учителей - популяризаторов науки 14:19
Радикалы захватили храм УПЦ в Житомирской области 14:11
В море у берегов Крыма зафиксированы подземные толчки 14:10
Фото: Атомная субмарина СФ запустила "Булаву" из-под воды 14:05
Мобильный робот "Уран-6" получил новую платформу для транспортировки 14:05
Из обрушившегося дома в Шахтах спасены 43 человека 14:03
Что сделают с автомобилем 20 сработавших подушек безопасности 14:00
В Москве состоится Первый международный фестиваль авторского кино 13:59
В Барнауле приступили к сбору новогодних елок 13:58
Госструктуры обяжут закупать российское телекомоборудование 13:54
Опубликовано видео с места крушения Boeing 707 в Иране 13:47
Губернатор Севастополя прибыл в Сирию 13:45
Продажи автомобилей в России в 2018 году выросли почти на 13% 13:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как россияне экономят на налогах
Как россияне экономят на налогах
В "РГ" пройдет пресс-конференция о дачном законодательстве
В "РГ" пройдет пресс-конференция о дачном законодательстве
Пустят ли домашний бутерброд в школу
Пустят ли домашний бутерброд в школу
14.01.2019 15:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгоградской области усилят контроль за газовым оборудованием

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)

На оперативном совещании в администрации Волгоградской области принято решение об усилении контроля за безопасностью использования газового оборудования в жилых домах. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Жители взорвавшегося дома в Шахтах отапливали квартиры газом

Комплексные предложения по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с ненадлежащей эксплуатацией газового оборудования, должны быть представлены на рассмотрение исполнительной власти.

В свою очередь, правоохранительные органы усилят внимание к деятельности граждан и коммерческих организаций, которые путем поквартирного обхода продают оборудование ненадлежащего качества.

Напомним, в соседней Ростовской области произошел взрыв газовоздушной смеси в жилом доме. Разрушены четыре квартиры, где проживали 12 человек. В результате ЧП один человек погиб, двое пострадали.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Взрывы газа в домах
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Сбербанк повысил ставки по ипотеке
В Московском патриархате ответили на призыв Порошенко показать томос РПЦ
Аэропорты Москвы проверяют после звонков об угрозе взрыва
Немецкие политики отреагировали на угрозы посла США
Нобелевского лауреата из США обвинили в расизме и лишили званий