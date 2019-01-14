Очевидцы взрыва в доме в Шахтах рассказали подробности ЧП

Жители города Шахты, которые проживали по соседству с пострадавшим от взрыва домом №16 на улице Хабарова, рассказали "РГ" подробности чрезвычайного происшествия.

Зинаида Тихоновна, проживающая на шестом этаже во втором подъезде пострадавшей от взрыва газа шахтинской многоэтажки, в момент ЧП находилась дома. Она недавно проснулась и чувствовала себя плохо.

- Это было раннее утро, и мне было почему-то тревожно. Выпила успокоительные таблетки и прилегла на диван. Вдруг все сотряслось, весь дом и наша квартира. Я накинула на себя теплую одежду и вышла на балкон, выглянула на улицу - к дому подъезжали несколько "скорых", какие-то большие машины, автобусы. Бежали люди, и я побежала, - вспоминает пенсионерка.

По словам очевидцев, взрыв произошел в 6:15. Буквально через пять-семь минут после него приехали машины скорой медицинской помощи, она кстати, находится совсем рядом от многоэтажки, и пожарные.

Жильцов начали эвакуировать, их отвезли в близлежащую школу, а учеников распустили по домам. Сейчас в здании школы оказывают помощь людям, проживающих в рухнувшей многоэтажке. Им предоставлено питание, оказывается психологическая поддержка, в том числе с пострадавшими беседуют священники-спасатели из Шахтинской епархии РПЦ.

Практически ту же историю рассказал и другой житель дома Владимир. По его словам, сотрудники спасательных служб прибыли на место ЧП очень быстро.

- Счастье, что наш дом построен на солончаках. Его строили добросовестно, крепко. Стены кирпичные и толстые, поэтому, хотя взрыв и был мощным, разрушения произошли в его эпицентре, квартиры ниже восьмого этажа второго подъезда практически не разрушены, - рассказал Владимир.

Как сообщили в МЧС, на девятом этаже дома в городе Шахты произошел взрыв газовоздушной смеси. Разрушены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах, где проживали 12 человек. Семь человек спасены, один погиб, судьба остальных пока непонятна.