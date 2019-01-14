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14.01.2019 12:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жители взорвавшегося дома в Шахтах отапливали квартиры газом

Текст: Алена Ларина

В разрушенном взрывом бытового газа девятиэтажном доме в Шахтах практически не работало отопление. Поэтому жильцы в холода отапливали квартиры с помощью газовых конфорок. Об этом "РГ" рассказали соседи пострадавших при ЧП семей.

В доме по улице Хабарова, 16 частенько случались перебои с горячей водой, батареи зимой были чуть теплыми. Впрочем, как и в соседних жилых многоэтажках.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Пострадавшим при взрыве газа в Шахтах выделят матпомощь

- Мы много раз жаловались в управляющую компанию, но ничего не менялось. В этом квартале, наверно, все отапливают квартиры, включая газовые приборы, люди мучаются, а ведь это еще и опасно. Может, поэтому все и случилось, - говорит жительница соседнего дома Валентина Ивановна.

Такую же картину нарисовал и житель первого подъезда дома, где произошел взрыв, Роман. Сейчас сотрудники следственных органов выясняют причину ЧП. Одна из главных версий - бытовая.

Кроме того, в декабре прошлого года жильцы взорвавшегося дома в Шахтах вызывали газовую службу. Однако, по словам главы региона, это не имеет отношения к ЧП.

"Вызов в этот дом был в декабре предыдущего года. Неполадки были устранены, других вариантов нет. Я поинтересовался у газовой службы, каково состояние газоснабжения, мне сказали - нормальное. Достаточно приличное количество квартир, которые имеют индивидуальное газовое отопление", - заявил РИА Новости губернатор Василий Голубев.

Тем временем

Спасатели с большой осторожностью разбирают завалы на двух верхних этажах многоэтажного дома в Шахтах, разрушенного взрывом газа. По словам одного из сотрудников МЧС, работающего на месте взрыва, наверху здания установлены подпорки, чтобы не было дальнейшего обрушения. Ведь до сих пор неизвестна судьба нескольких человек - целой семьи, проживавшей на восьмом этаже дома. "Есть надежда, что они находятся в другом регионе, они часто уезжали по работе, - говорит жилец пострадавшего многоэтажки Александр. - Но, по словам родственников семьи, телефоны не отвечают ни у отца, ни у матери, ни у дочери".

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Взрывы газа в домах
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