СК назвал причину взрыва многоэтажного дома в Ростовской области

В Ростовской области по факту взрыва газа в многоэтажном доме в городе Шахты возбуждено уголовное дело по статье 109 УК России - "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Основная версия - утечка бытового газа.

Расследованием дела будут заниматься сотрудники Главного следственного управления по СКФО.

"Следователи допрашивают жильцов дома, очевидцев произошедшего. Производятся выемки и обыски в газоснабжающей и управляющей компаниях. В качестве приоритетной рассматривается версия взрыва в результате утечки бытового газа", - явила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Правоохранители работают на месте происшествия. По окончании аварийных работ будут проводится строительные и криминалистические экспертизы.

Напомним, взрыв газа в доме №16 на улице Хабарова произошел около шести часов утра. На месте происшествия введен режим ЧС. Из-под завалов спасены семь человек. 35-летняя женщина погибла, а ее сын получил травмы средней степени тяжести. Судьба четырех человек устанавливается.

Пострадавшие получат материальную помощь из бюджета Ростовской области.