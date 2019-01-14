Ребенка погибшей при взрыве в Шахтах женщины доставят в облбольницу

Девочку, пострадавшую при взрыве газа в жилом доме в городе Шахты, доставят в детскую областную больницу Ростовской области.

Об этом ТАСС сообщила министр здравоохранения региона Татьяны Быковская.

Ранее школьница была доставлена в местную больницу вместе с пострадавшим при взрыве отцом.

"Учитывая, что мама погибла, ребенка мы забираем в областную детскую больницу, реанимобиль уже здесь", - сказала Быковская.

По словам министра, отец ребенка не нуждается в переводе в областную больницу, ему оказывается вся необходимая помощь.

В городе Шахты Ростовской области на территории разрушенного взрывом газа многоэтажного дома введен режим ЧС.

Как проинформировали "РГ" в пресс-службе главы Ростовской области, пока из-под завалов спасены семь человек. Одна женщина погибла. Пострадавших в результате ЧП двое, в том числе несовершеннолетний ребенок с травмами средней степени тяжести. Судьба четырех человек выясняется.