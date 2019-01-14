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14.01.2019 11:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На территории разрушенного дома в Шахтах ввели режим ЧС

Текст: Николай Грищенко
В городе Шахты Ростовской области на территории разрушенного взрывом газа многоэтажного дома введен режим ЧС.

В спасательных работах задействованы 154 человек и 37 единиц техники. На месте происшествия также работают кинологические расчеты с собаками, обученными находить людей под строительным мусором, сообщает РИА Новости.

Сотрудники полиции обеспечивают охрану общественного порядка и перекрыли улицу Хабарова во избежание автомобильных заторов.

"В настоящее время из-под завалов спасены семь человек. Один человек погиб - это женщина. Пострадавших в результате ЧП двое, в том числе несовершеннолетний ребенок с травмами средней степени тяжести. Судьба четырех устанавливается", - сообщили "РГ" в пресс-службе главы Ростовской области.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Пострадавшим при взрыве газа в Шахтах выделят матпомощь

Так как конструкции дома могут обвалиться, то работа по разбору строительных завалов ведется с максимальной осторожностью. Каждые 15-20 минут объявляется "минута тишины", после чего поисковая операция продолжается. Спасатели обрезают деревья и обустраивают территорию для установки подъемных кранов, чтобы разбирать аварийные конструкции. Из Ростова-на-Дону доставлен комплекс "Струна-П" для обследования дома.

Напомним, взрыв газа в девятиэтажке на улице Хабарова прозвучал около шести часов утра. В результате происшествия оказались полностью разрушены четыре квартиры на восьмом и девятом этажах. Частично пострадало примыкавшее к дому пятиэтажное здание. Эвакуированы 140 человек, которые размещены у родственников и в школе №23.

Глава региона Василий Голубев принял решение о выплате семье погибшей денежной компенсации.

- В полном объеме мы, конечно, окажем помощь семье погибшей. Все, кто пострадал, также получат финансовую помощь из регионального и местного бюджета города Шахты. Уже завтра будут подготовлены необходимые документы, чтобы семье погибшей была оказана финансовая помощь в размере одного миллиона рублей, - подчеркнул он.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область
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