Роскомнадзор прокомментировал ликвидацию Telegram Messenger LLP

Ликвидация компании Telegram Messenger LLP, если она и произойдет, то ничего не изменит в ситуации с одноименным мессенджером в России. Так глава Роскомнадзора Александр Жаров прокомментировал возможные юридические изменения о владельце Telegram.

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров на прошлой неделе (10 января 2019 года) подал заявление о ликвидации зарегистрированной в Великобритании компании Telegram Messenger LLP. Именно эта компания включена в реестр Роскомнадзора организаторов распространения информации.

Это не влияет на исполнение или неисполнение российского законодательства конкретным организатором распространения информации, передает слова Жарова ТАСС.