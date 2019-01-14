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14.01.2019 17:15
Рубрика: Экономика

Роскомнадзор прокомментировал ликвидацию Telegram Messenger LLP

Текст: Татьяна Шадрина

Ликвидация компании Telegram Messenger LLP, если она и произойдет, то ничего не изменит в ситуации с одноименным мессенджером в России. Так глава Роскомнадзора Александр Жаров прокомментировал возможные юридические изменения о владельце Telegram.
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Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров на прошлой неделе (10 января 2019 года) подал заявление о ликвидации зарегистрированной в Великобритании компании Telegram Messenger LLP. Именно эта компания включена в реестр Роскомнадзора организаторов распространения информации.

Это не влияет на исполнение или неисполнение российского законодательства конкретным организатором распространения информации, передает слова Жарова ТАСС.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязи Роскомнадзор Блокировка мессенджера Telegram
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