Samsung Pay убивает аккумулятор смартфона. Но есть решение

Как сообщает портал Android Police, пользователи смартфонов Samsung столкнулись с проблемой быстрого разряда батареи. Приложения для мониторинга состояния расхода энергии указывают на платежный сервис Samsung Pay. В некоторых случаях владельцы гаджетов зафиксировали потребление до 60 процентов общего заряда одной только этой программой, выполняющейся в фоновом режиме.

Возможно, это связано с постепенным переходом основной линейки южнокорейского гиганта на новую версию операционной системы Android Pie. В ней в качестве одной из ключевых особенностей заявлялась интеллектуальная работа прошивки по корректировке расхода аккумулятора. Но, видимо, в исследовательских лабораториях производителя что-то пошло не так.

Пользователи Reddit методом проб и ошибок нашли несколько способов временного решения проблемы. Один из вариантов предполагает периодически принудительно останавливать процесс Samsung Pay framework. Другой метод подразумевает выключить опцию "оптимизации работы батареи" для платежного приложения. Возможно, основная причина "болячки" именно в перепутанности этих параметров.

Также стоит отметить, что подобная неприятность была выявлена не у всех владельцев и, возможно, будет устранена Samsung с последующими обновлениями программной оболочки.