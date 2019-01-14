СКР увеличивает количество следователей

В Следственном комитете РФ начинают работать совершенно новые подразделения: по расследованию преступлений в отношении несовершеннолетних; в медицинской сфере; по расследованию бандитизма, организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет, а также отдел взаимодействия по вопросам международного и федерального розыска лиц.

Александр Бастрыкин: в числе приоритетных задач были и остаются борьба с коррупцией и защита детей. Фото: Следственный комитет РФ

Об этом и о том, какие преступления прошлого года стали самыми сложными, "Российской газете" рассказал председатель СКР Александр Бастрыкин.

Александр Иванович, 15 января вашему ведомству исполняется восемь лет. Какие направления борьбы с преступностью вы назвали бы самыми важными для ведомства?



Александр Бастрыкин: Восемь лет - срок немалый, и за эти годы подследственность следователей Следственного комитета существенно расширилась. В компетенцию СК были переданы налоговые преступления, а также тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних. Кроме того, в Следственном комитете расследуется большинство преступлений коррупционной направленности.

В числе приоритетных и успешно выполняемых ведомством задач были и остаются борьба с коррупцией и экономической преступностью, защита прав детей, противодействие экстремизму и терроризму, активная работа с обращениями граждан, а также совершенствование уголовного и уголовно-процессуального законодательства в целях обеспечения неотвратимости ответственности за совершенные преступления. В зоне нашего постоянного внимания находится также защита трудовых прав граждан.

Что изменится у вас в этом году? Ходят слухи, что следователей станет больше, как и новых направлений работы. Насколько слухи верны?



Александр Бастрыкин: В рамках установленной штатной численности и выделенных бюджетных ассигнований увеличится число следователей при председателе Следственного комитета РФ, а также штат Главного следственного управления.

В его составе в настоящее время создаются дополнительные специализированные подразделения, в том числе отдел по расследованию преступлений в отношении несовершеннолетних, отдел по расследованию преступлений в сфере медицины, отдел взаимодействия по вопросам международного и федерального розыска лиц, а также отдел по расследованию бандитизма, организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет.

Эти изменения коснутся только центрального аппарата или регионов тоже?



Александр Бастрыкин: Дополнительные единицы будут выделены в региональные следственные органы Следственного комитета, где количество должностей следователей будет доведено до максимума от штата в пределах установленной 70-процентной штатной численности и выделенных бюджетных ассигнований.

Создаются специализированные подразделения, в том числе отдел по расследованию преступлений в отношении несовершеннолетних, отдел по расследованию преступлений в сфере медицины

Пробовали подсчитать, сколько дел прошло через кабинеты ваших сотрудников за все годы?



Александр Бастрыкин: С момента образования Следственного комитета России, то есть с 2011 года, в суд направлено почти 800 тысяч уголовных дел, из них свыше 70 тысяч - о коррупции. Привлечено к уголовной ответственности более 8 тысяч лиц, обладающих особым правовым статусом.

Особое внимание с первых же дней нашей работы уделялось защите прав потерпевших. Благодаря слаженной работе следователей, их взаимодействию с правоохранительными и контролирующими органами в ходе предварительного следствия и процессуальных проверок возмещено государству и потерпевшим от преступлений гражданам почти 250 миллиардов рублей.

В ушедшем году окончено производство свыше 117 тысяч уголовных дел. В сравнении с 2017 годом сумма возмещенного ущерба увеличилась с 42,6 до 49,9 миллиарда рублей. А стоимость имущества, на которое следователями наложен арест, составила более 55 миллиардов.

Как мной уже отмечено, особое внимание ведомством уделяется защите трудовых прав граждан.

В 2018 году по фактам невыплаты заработной платы возбуждено 1662 уголовных дела, большая часть из них уже рассмотрена судами. В результате активного взаимодействия с Рострудом удалось возместить ущерб на сумму более 2,3 миллиарда рублей.

Необходимо также отметить, что в прошлом году раскрыто 4369 преступлений по уголовным делам, приостановленным в прошлые годы. Вместе с нашими коллегами из оперативных служб ФСБ и МВД раскрыты резонансные террористические акты, достигнуты успехи в расследовании преступлений в отношении российских военнослужащих на территории Сирии.

Что касается состояния преступности, то в 2018 году в результате применения профилактических мер позитивная тенденция ее сокращения сохранилась. Общий массив преступлений уменьшился на 4 процента, при этом число убийств сократилось на 13 процентов, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью - на 5 процентов, изнасилований - на 18 процентов.

Достигнутые нами результаты были бы немыслимы без серьезной аналитической работы и своевременных управленческих решений, которые оперативно принимаются в зависимости от состояния криминогенной обстановки.

Цифры впечатляют, а кто подсчитал нагрузку на ваших следователей? Откровенно говоря, складывается впечатление, что они работают у вас "в усиленном режиме" всегда, включая выходные и праздники.



Александр Бастрыкин: Следователям сейчас действительно приходится нелегко. Частые командировки и расследование многоэпизодных коррупционных преступлений требуют от нас, как и от наших товарищей из правоохранительных органов, значительных усилий. Примеров нашей совместной успешной работы немало. По результатам расследования за совершение коррупционных преступлений осуждены бывший глава Республики Карелия, бывшие губернаторы Сахалинской и Кировской областей, заместители губернаторов Алтайского края, Владимирской, Вологодской, Челябинской областей, бывший первый заместитель председателя правительства Рязанской области, бывший заместитель председателя Пензенской городской Думы и другие высокопоставленные чиновники.

Кроме того, в 2018 году совместно с УФНС по Тюменской и Свердловской областям следователями СК России по Тюменской области изобличены участники международной финансовой группы. Они под видом оказания услуг в сфере IT-технологий через фиктивные предприятия вывели в КНР денежные средства на сумму 595 миллионов рублей. Только по данному делу проведено порядка 80 судебных экспертиз и специальных исследований.

Какое значение Следственный комитет придает международному сотрудничеству по противодействию коррупции?



Александр Бастрыкин: Вопросы международного сотрудничества в области противодействия коррупции являются для нас приоритетными. В 2018 году сотрудники СК неоднократно представляли ведомство в различных антикоррупционных мероприятиях по линии ООН, АТЭС, ФАТФ. Следственный комитет является активным участником реализации на территории страны целого ряда международных договоров, обязательство о выполнении которых государство взяло на себя путем их ратификации парламентом. Среди таких актов следует выделить Конвенцию ООН против коррупции, Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. Все это значительно расширяет наши возможности по противодействию отмыванию преступных доходов.

Приведу лишь один из показательных примеров.

Следователи Главного управления по расследованию особо важных дел СК России 4 января 2019 года предъявили обвинение в мошенничестве и растрате бывшему заместителю председателя правительства Московской области Алексею Кузнецову, который был экстрадирован компетентными органами Французской Республики. По данным следствия, правительству Московской области, предприятиям жилищно-коммунального хозяйства области и компании "Мособлтрастинвест" Кузнецовым и его сообщниками причинен ущерб на сумму свыше 14 миллиардов рублей.

Легализация денежных средств была произведена путем заключения фиктивных сделок с участием контролируемых членами организованной группы различных юридических лиц, расчетные счета которых были открыты в банке, подконтрольном Кузнецову и соучастникам. На них обвиняемые приобрели элитные объекты недвижимости в Швейцарии и Франции, дорогостоящие автомобили и иное имущество.

Подчеркну, что реальная возможность привлечения к уголовной ответственности Алексея Кузнецова - это закономерный результат тесного и последовательного сотрудничества СК России с компетентными органами Франции, в результате которого справедливость наконец восторжествовала. Еще в 2013 году мной лично обсуждались с французскими правоохранителями вопросы уголовного преследования Кузнецова. В последующем уголовная полиция Франции оперативно установила местонахождение обвиняемого и задержала его, причем в ходе следственных действий на территории России Следственным комитетом обнаружены предметы антиквариата, представляющие художественную и историческую ценность, которые бывшая супруга Кузнецова Жанна Булах пыталась вывезти в Финляндию.

Общий массив преступлений уменьшился на 4 процента, число убийств сократилось на 13 процентов, изнасилований - на 18 процентов

В числе этого имущества 1357 объектов - печатные издания и книги, картины, предметы мебели, интерьера, монеты, доспехи и иное ценное имущество.

Отмечу также, что Судом Высшей Инстанции Парижа вынесен ряд решений, в соответствии с которыми наложен арест на принадлежащие фигурантам уголовного дела отели в Куршевеле, произведения искусства, жилой дом в Сен-Тропе и квартиру в Париже.

На данный момент к уголовной ответственности уже привлечен ряд соучастников Кузнецова. Так, Валерий Носов, Владислав Телепнев и Елена Кузнецова уже отбывают наказание в местах лишения свободы. Заочно вынесен приговор и Жанне Булах.

Расследуя такие преступления повышенной сложности, следователи и криминалисты не могут позволить себе расслабиться, отложить "на завтра" выполнение неотложных следственных действий и работают в круглосуточном режиме. Существенно возросли и требования граждан к нашей работе.

Поэтому с учетом возросшей нагрузки мной и было принято решение о поэтапном увеличении штата следователей и следователей-криминалистов, словом, тех, кто непосредственно участвует в расследовании преступлений.

Вы не раз говорили, что пополнение кадрового состава следственных органов - ваша важнейшая задача. Откуда набираете сотрудников?



Александр Бастрыкин: В подготовке квалифицированных следователей задействованы наши ведомственные "кузницы кадров" - Московская и Санкт-Петербургская академии Следственного комитета, образовательный процесс в которых существенно модернизирован. В 2018 году Московской академией Следственного комитета осуществлен первый выпуск молодых офицеров, пополнивших ряды следственных органов.

В 2019 году планируется открыть еще 5 филиалов наших академий, чтобы через 5 лет эти учебные заведения в полной мере обеспечивали нашу потребность в следственных кадрах.

Следственный комитет - ведомство, которое само для себя готовит кадры профессионалов. Фото: Следственный комитет РФ

Без помощи криминалистов не раскрывается ни одно преступление. Как развивается криминалистическая служба вашего ведомства?



Александр Бастрыкин: Развитию криминалистической службы в системе Следственного комитета уделяется особое внимание. К тому же установление истины по уголовным делам невозможно без высокотехнологичных криминалистических средств. Для оперативного внедрения новых и перспективных технологий в расследование преступлений в СК создан Криминалистический центр, в составе которого действует НИИ криминалистики.

Криминалистический центр ждет, когда ему привезут улики, или его сотрудники сами едут за ними?



Александр Бастрыкин: Для оказания практической и методической помощи сотрудники Криминалистического центра оперативно выезжают на места происшествий. Для этого образованы мобильные группы криминалистов. С помощью таких групп и проведенных молекулярно-генетических экспертиз в Ростове-на-Дону в декабре 2018 года раскрыты убийства двух женщин и несовершеннолетней девушки, в Санкт-Петербурге - изнасилования двух девушек, в том числе несовершеннолетней, в Ивановской области - изнасилования и убийства четырех девушек.

Если не секрет, сколько в СКР криминалистов?



Александр Бастрыкин: Штатная численность криминалистических и экспертных подразделений за последние годы увеличилась в десятки раз и составляет уже более 1,5 тысячи человек.

Подчеркну, что наше ведомство действительно заинтересовано во внедрении и использовании новых, инновационных и прежде всего отечественных разработок. Для этого мы налаживаем сотрудничество с федеральными органами исполнительной власти в сфере промышленности и Российской академией наук.

К примеру, отдельные образцы техники, в частности источники экспертного света серии "ИКС" и "МИКС", позволяющие выявлять визуально невидимые следы биологического происхождения, разработаны и внедрены в производство по техническому заданию Главного управления криминалистики отечественными производителями.

Одна из проблем, которая досталась вам в наследство - так и не раскрытые дела. Как решаете проблему?



Александр Бастрыкин: Подчеркну, что работа по раскрытию преступлений прошлых лет остается одним из ключевых направлений деятельности Следственного комитета с момента его создания.

В 2007 году из органов прокуратуры следователям были переданы 257 483 приостановленных уголовных дела.

В результате планомерной работы остаток приостановленных дел на начало 2018 года составил 202 482 дела, сократившись более чем на 55 тысяч дел. Во многих регионах страны нами изобличены лица, совершившие убийства более 10 лет назад.

Расскажите о самых интересных.



Александр Бастрыкин: В Санкт-Петербурге следователями совместно с сотрудниками уголовного розыска раскрыто убийство 13-летней давности предпринимателя Дмитрия Зейналова, его супруги и двоих детей, вызвавшее общественный резонанс.

В декабре в суд направлено дело в отношении руководителя и членов банды, действовавшей в Смоленской области и совершившей в 2005 году убийство бывшего прокурора города Рославля Николая Прокоповича.

Изобличены четыре участника банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, которые совершили посягательство на жизнь военнослужащих России на территории Ботлихского района Дагестана в 1999 году. За это преступление осуждены свыше 70 участников бандформирований.

Следственный комитет сегодня активно работает с общественными институтами, включая нас - прессу. Это специально проводимая вами политика?



Александр Бастрыкин: Открытый диалог с общественными институтами и средствами массовой информации дает нам хорошую возможность прежде всего быстрого реагирования на все запросы общества. Этому же способствуют наши постоянные встречи с членами Консультативного совета Следственного комитета по вопросам оказания помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также с членами Координационного совета по оказанию помощи детям, пострадавшим в результате гуманитарных катастроф, стихийных бедствий, террористических актов и вооруженных конфликтов. Члены Совета Героев и Союза ветеранов следствия Следственного комитета осуществляют плодотворную деятельность по формированию у нашей молодежи активной гражданской позиции.

Для нашей повседневной деятельности очень важно, что в Следственном комитете активно действует Общественный совет. В конце прошлого года мы провели его очередное заседание, на котором подвели итоги нашей совместной работы и обсудили основные приоритеты деятельности в 2019 году.

Что конкретно обсуждаете с членами Общественного совета?



Александр Бастрыкин: Занимаемся проработкой совместных инициатив Следственного комитета в сфере уголовного судопроизводства и борьбы с преступностью. Обсуждаем проекты нормативных правовых актов СК России, затрагивающие права и свободы граждан и организаций. И, что особенно важно, члены Общественного совета активно содействуют Следственному комитету в оказании помощи несовершеннолетним и иным социально незащищенным слоям населения, пострадавшим в результате преступных посягательств. В текущем году на каждом из этих направлений члены Общественного совета на постоянной основе будут взаимодействовать с профильными подразделениями центрального аппарата Следственного комитета.

С учетом возросшей нагрузки было принято решение о поэтапном увеличении штата следователей и криминалистов, тех, кто участвует в расследовании

В последнее время ваше ведомство буквально в считаные часы реагирует на статьи или передачи о нарушении прав детей или стариков. Такая мгновенная реакция не случайность, а часть работы?



Александр Бастрыкин: В ходе мониторинга СМИ и социальных сетей при поступлении информации о применении к детям насилия, их травмировании, нарушении их жилищных и иных прав мы немедленно проводим проверку и уголовно-правовыми мерами восстанавливаем справедливость.

В совместном решении этих задач видим залог действительно партнерских отношений с гражданским обществом.

Президент, объявляя "Десятилетие детства", назвал конкретные задачи по защите прав детей. Известно, что в реализации этой программы участвует и Следственный комитет. А как?



Александр Бастрыкин: Следственный комитет России стоит на принципиальной позиции в вопросах защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. Наш девиз - "Чужих детей не бывает!" Расследование всех тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, находится под моим особым контро­лем и поручается наиболее опытным следователям.

По моему поручению в следственных управлениях оборудованы специальные помещения для работы с несовершеннолетними потерпевшими и свидетелями. В целях розыска пропавших детей сотрудники территориальных следственных органов Следственного комитета на постоянной основе осуществляют работу с такими волонтерскими объединениями, как "Лиза Алерт", "ВолгоСпас - Поиск пропавших детей", общественное движение "Легион", региональная общественная организация "Питер-Поиск". И это лишь малая доля тех добровольческих организаций, с которыми следственными органами на местах заключены соглашения о сотрудничестве.

Главным управлением криминалистики во взаимодействии с представителями общественности и заинтересованными государственными структурами, такими как МВД России и МЧС России, был разработан и в мае 2018 года подписан совместный алгоритм взаимодействия государственных органов, волонтерских организаций и добровольцев при организации и осуществлении розыска без вести пропавших граждан, в том числе несовершеннолетних.

Обеспечение сирот жильем, судя по количеству возбужденных против чиновников дел за кражу сиротских денег, оказалось тоже вашей заботой.



Александр Бастрыкин: Обеспечение жильем является одной из гарантий их социальной поддержки. Поэтому в 2018 году Государственной Думой принят Федеральный закон, устанавливающий дополнительные гарантии реализации жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Наша задача в том, чтобы бюджетные средства, выделяемые в регионах на строительство специализированного фонда жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не расхищались и использовались строго по назначению. Вместе с тем мы нередко сталкиваемся с вопиющими случаями, когда сирот обманывают, выдавая им совершенно непригодное жилье.

Такие факты были выявлены нами в Липецкой области, где в рамках расследования уголовного дела о махинациях при покупке жилых помещений для сирот предъявлено обвинение директору областного бюджетного учреждения "Эксплуатация жилищного фонда". В Тыве в отношении должностных лиц агентства по делам семьи и детей возбуждено уголовное дело о халатности. Установлено, что указанные лица вопреки действующему законодательству не предоставили жилое помещение девушке-сироте. В Курганской области было возбуждено уголовное дело по факту ввода в эксплуатацию жилого дома для детей-сирот, который был фактически непригодным для проживания. В Республике Бурятия по факту незаконных действий должностных лиц республиканского министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса при приемке жилья для сирот возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

В ноябре прошлого года собранные Главным следственным управлением СК России доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему заместителю губернатора Владимирской области Дмитрию Хвостову. Он признан виновным в получении взяток (по п. "в" ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ), в том числе за совершение незаконных действий при реализации федеральной программы "Жилье для российской семьи".

Ваши сотрудники, получается, не только расследуют дела о хищении сиротских денег, но и занимаются анализом всей ситуации?



Александр Бастрыкин: В ходе следствия по таким уголовным делам мной дано указание добиваться реального устранения причин и условий совершения преступлений в отношении несовершеннолетних и привлечения к ответственности всех должностных лиц за допущенные нарушения.

Следует подчеркнуть, что СК России постоянно анализирует поступающую информацию о системных проблемах в данной сфере, выявленную при расследовании уголовных дел, а также при проведении процессуальных проверок. Она доводится до сведения руководства страны, кроме того, представители СК России выносят ее на обсуждение на заседаниях профильных рабочих групп, созданных при Уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка, в Государственной Думе и в Совете Федерации, а также в Министерстве просвещения РФ. При содействии следственных органов СКР создаются центры психологической, медицинской и социальной помощи.

Отмечу также, что в настоящее время сотрудниками следственных органов Следственного комитета оказывается активная помощь 408 детским специализированным учреждениям, в которых воспитываются более 20 тысяч детей. Мы не остаемся в стороне от детских проблем. Так, при содействии СК России, профильных ведомств и представителей бизнеса вынужденные переехать на постоянное место жительства в Россию из Донбасса пожилая женщина Людмила Сухоносова и ее 11-летний внук Артем получили в декабре прошлого года гражданство и жилье, о чем писала и "Российская газета".

Ключевой вопрос

Отчеты о личном приеме "у Бастрыкина" ваше ведомство пуб­ликует регулярно. Насколько эти приемы важны именно для руководителя ведомства?



Бастрыкин: Еще раз скажу о том, что важнейшее направление деятельности Следственного комитета - личный прием граждан, и мы рассматриваем как главную составляющую реализации конституционных прав людей. К примеру, в июне 2018 года в приеме граждан, обратившихся ко мне по вопросам некачественного оказания медицинской помощи, активно участвовал президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы Леонид Рошаль, а также члены Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата". Такое сотрудничество помогает нам разобраться в сложных вопросах медицинского права, не допускать нарушения прав как врачей, так и пациентов, предотвращать ошибки при принятии процессуальных решений. В минувшем году особое внимание уделялось работе с обращениями граждан, которая требует от нас, как и от всех государственных структур, повышенного внимания и контроля.

Для улучшения качества рассмотрения обращений мной постоянно проводится личный прием граждан с участием представителей экспертных сообществ. Лично выезжаю в регионы и непосредственно участвую в организации расследования наиболее резонансных преступлений, в том числе в Северо-Кавказском федеральном округе. Все случаи волокиты и принятия необъективных процессуальных решений немедленно пресекаются, к виновным применяются жесткие меры дисциплинарного взыскания.

Быть как можно ближе к людям, осуществлять личные приемы с удобным для граждан графиком, оперативно и конструктивно реагировать на сообщения средств массовой информации о нарушении прав граждан - именно на это нацелены все руководители следственных органов Следственного комитета, которыми на личных приемах принято свыше 100 тысяч человек, что на четверть больше, чем в 2017 году.

В своей повседневной работе мы стараемся максимально приблизиться к людям, и в 2018 году по моему поручению организована работа официальной учетной записи "Приемная Председателя СК России" в социальной сети "ВКонтакте", что дает мне дополнительную возможность оценить качество работы следственных подразделений.

Еще раз подчеркну, что в качестве основного оценочного критерия нашей деятельности мы определили общественное мнение, основанное на уверенности каждого гражданина в личной безопасности.