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Рубрика: В мире

СМИ: Пойманные в России белухи массово гибнут в Китае

Пойманные в России редкие морские животные гибнут в океанариумах Китая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Международный фонд защиты животных (IFAW).

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В КНР наблюдается дефицит специалистов по обращению с млекопитающими. Кроме того, белухи, косатки и дельфины содержатся в ужасных условиях. Многие животные гибнут. "Холодильники заполнены трупами. Сплошная коммерция", - рассказала глава российского представительства IFAW Мария Воронцова. По ее словам, в городах-миллионниках океанариумы растут как грибы. И ситуация будет только ухудшаться.

По данным Greenpeace, за последние пять лет из России в Китай незаконно вывезли 15 краснокнижных косаток.

В мире Восточная Азия Китай
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