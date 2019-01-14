СМИ: Пойманные в России белухи массово гибнут в Китае

Пойманные в России редкие морские животные гибнут в океанариумах Китая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Международный фонд защиты животных (IFAW).

В КНР наблюдается дефицит специалистов по обращению с млекопитающими. Кроме того, белухи, косатки и дельфины содержатся в ужасных условиях. Многие животные гибнут. "Холодильники заполнены трупами. Сплошная коммерция", - рассказала глава российского представительства IFAW Мария Воронцова. По ее словам, в городах-миллионниках океанариумы растут как грибы. И ситуация будет только ухудшаться.

По данным Greenpeace, за последние пять лет из России в Китай незаконно вывезли 15 краснокнижных косаток.