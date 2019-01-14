Астрономы открыли таинственно сужающуюся черную дыру

Команда астрономов при помощи прибора, установленного на Международной космической станции, обнаружила черную дыру с необычными физическими свойствами.

Отчет об исследовании опубликован в журнале Nature, а коротко его описывает портал Science Alert. Черная дыра расположена на расстоянии около 10 тысяч световых лет от Земли.

Этот космический "монстр" в 10 раз больше, чем наше Солнце. Наблюдения показали, что черная дыра ведет себя крайне удивительно. Она находится в процессе поглощения звезды, попавшей под ее воздействие.

Несмотря на это, черная дыра уменьшается. В частности, у нее начала исчезать корона, которую также называют кольцами частиц. Она постепенно превращается в собственного призрака.

"Впервые мы получили доказательства того, что корона может уменьшаться во время конкретной фазы поглощения звезды черной дырой, - говорит Джек Штайнер из Массачусетского технологического института. - Корона все еще довольно таинственна, и мы до сих пор плохо понимаем, что это такое".