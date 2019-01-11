Физики нашли возможный портал в другое измерение

Команда исследователей из Массачусетского университета в Дартмуте и Колледжа Джорджия Гвиннетт (США) создала космологическую модель, позволившую оценить возможность путешествий во времени и пространстве сквозь черные дыры.

О работе исследовательской команды на портале Science Alert рассказывает ведущий автор проекта, профессор физики Гаурав Кханна. Ученые проверили то, что ранее описывали только авторы научно-фантастических произведений.

Так, они оценили возможность использования черных дыр для путешествий в другое измерение и пришли к выводу о том, что это вполне реально. До сих пор считалось, что пролететь сквозь черную дыру невозможно, так как она благодаря своим свойствам попросту уничтожит космический корабль.

Ему придется бороться с плотной и горячей сингулярностью (состояние, при котором звезда сжимается до точки), пытаясь преодолеть огромные перегрузки, растяжения и сжатия. Однако новое исследование показало, что черные дыры не похожи друг на друга, и у некоторых сингулярность может быть очень слабой.

В качестве примера исследователи приводят большую и вращающуюся черную дыру Стрелец A*, которая находится в центре нашего Млечного Пути. Моделирование показало, что сингулярность внутри нее технически "слаба". Она не сможет повредить объект, который вступит с ней во взаимодействие.

Следовательно, космический корабль вполне сможет "мирно" пройти сквозь эту черную дыру. К слову, она расположена относительно недалеко от Земли.

Впрочем, проверить гипотезу на практике не удастся, поскольку у ученых пока нет возможности проводить эксперименты в черных дырах.