Товарооборот России и Китая вырос на 27 процентов

Товарооборот между Россией и Китаем в 2018 году достиг 107 млрд долларов, поставив исторический рекорд. Таковы данные Главного таможенного управления КНР, которые приводит агентство ТАСС.

Как подчеркивает глава департамента статистического анализа Главного таможенного управления Ли Куйвэнь, Россия вышла на первое место в десятке торговых партеров Китая по темпам роста торговли. Из Китая в Россию за прошлый год было экспортировано товаров более чем на 47 млрд долларов. Импорт российских товаров и услуг в КНР вырос на 42,7 процента - до 59 млрд долларов.

Из Китая в Россию чаще всего экспортировалась продукция электромеханической отрасли, из России в Китай отправлялась нефть, уголь и пиломатериалы.