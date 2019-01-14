В Берлине сочли провокацией угрозы посла США из-за "Северного потока-2"

Министерство иностранных дел Германии посчитало провокацией письмо посла США в Берлине, в котором дипломат угрожал санкциями немецким компаниям, участвующим в проекте строительства газопровода "Северный поток-2". О такой оценке немецкого внешнеполитического ведомства сообщила газета Handelsblatt.

Речь идет о письме, которое, по данным СМИ, посол США в ФРГ Ричард Гренелл разослал в адрес ряда немецких компаний, имеющих отношение к "Северному потоку-2". В нем дипломат недвусмысленно намекал на то, что участие в этом проекте может повлечь за собой санкции со стороны США.

Посол пояснил, что такова политика администрации Дональда Трампа, которая не скрывает намерения заблокировать прокладку газопровода. Вашингтон под предлогом энергетической диверсификации пытается вынудить европейские страны снизить объем поставок газа из России за счет закупок более дорогого американского сжиженного природного газа.

Получившие послание немецкие компании обратились за консультацией к властям, которые предложили им оставить опус посла США без ответа.