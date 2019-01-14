В Госдуме отказ от газа в российских домах назвали утопией

Переход с газового оборудования на электрическое в российских домах - это затратная и малоэффективная мера, уверен зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев ("Единая Россия").

Он также подчеркнул, что причина многих инцидентов со взрывом газа - человеческий фактор. Поэтому в первую очередь необходимо ужесточить требования по обслуживанию внутридомового газового оборудования. Соответствующий законопроект ГД рассмотрит во втором чтении в феврале, заявил Качкаев РИА Новости.

Напомним, что 31 декабря прошлого года в Магнитогорске произошло частичное обрушение жилого дома. В результате ЧП погибли 39 человек. Основная версия случившегося - взрыв бытового газа.

А сегодня взрыв газа произошел в многоэтажном жилом доме в городе Шахты Ростовской области. Разрушены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах, где проживали 12 человек. Семь человек спасены, один погиб, судьба остальных пока непонятна.