В Госдуму внесли поправки о системах газовой безопасности в домах

Новости

Немецкая авиакомпания усадила пассажиров международного рейса на пол 19:53
Стартовал новый сезон литературной премии "Национальный бестселлер" 19:52
В Кабуле прогремел взрыв: четыре человека погибли, 40 пострадали 19:41
На территории Киево-Печерской Лавры горит монастырское здание 19:09
Путин подписал указ о создании "Российского экологического оператора" 19:00
Под автокефалией для ПЦУ не подписались 5 из 12 членов стамбульского синода 18:50
Юрий Чайка поздравил профильных журналистов с Днем российской печати 18:38
СМИ: Глава администрации Порошенко не верит в его победу на выборах 18:18
В Мордовии возбудили дело по факту сожжения флага РФ 18:16
Метеорологи: За месяц в Петербурге солнце светило меньше 1,5 часов 18:14
В Шахтах спасатели достали из-под завалов дома кошку 18:07
Британия перебросит полицейские силы в Северную Ирландию 17:53
Путин и Абэ обсудят вопросы мирного договора 17:42
Как сделать из старой Lada Granta новую 17:42
Появился авиарейс Казань - Нижний Новгород - Калининград 17:34
Медведев назвал новогодние каникулы вредными для экономики 17:28
В Китае приговорили к смертной казни гражданина Канады 17:25
В Москве вандал устроил погром у храма 17:25
Российские батискафы для спецопераций вызвали беспокойство в США 17:19
Роскомнадзор прокомментировал ликвидацию Telegram Messenger LLP 17:15
Побивших очередной антирекорд "Ходячих мертвецов" опять продлили 17:15
"Сатирикон" отметит открытие театра после реконструкции новой постановкой 17:10
Назван топ-10 самых посещаемых в новогодние каникулы музеев 17:07
Мэр польского Гданьска скончался от ножевых ранений 17:03
В Госдуме отказ от газа в российских домах назвали утопией 17:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как россияне экономят на налогах
Как россияне экономят на налогах
В "РГ" пройдет пресс-конференция о дачном законодательстве
В "РГ" пройдет пресс-конференция о дачном законодательстве
Что будет с рублем после возвращения ЦБ на валютный рынок
Что будет с рублем после возвращения ЦБ на валютный рынок
14.01.2019 18:42
Рубрика: Экономика

В Госдуму внесли поправки о системах газовой безопасности в домах

Текст: Юлия Кривошапко

Многоквартирные дома в России нужно оснастить автоматизированными системами контроля газовой безопасности. Об этом говорится в законопроекте, который в Госдуму внесла группа депутатов.

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Авторы поправок в Жилищный кодекс РФ предлагают предусмотреть установку таких систем за счет средств фондов капитального ремонта.

Основные причины взрывов бытового газа связаны с ненадлежащим содержанием газового оборудования, несвоевременной его заменой или ремонтом и человеческими факторами - самовольным подключением к бытовому газу, неосмотрительностью граждан при использовании газового оборудования. Ошибки, халатное отношение, отсутствие материальных средств на установку нового газового оборудования в квартире одного человека приводит к многочисленным смертям проживающих с ним в одном многоквартирном доме людей, отмечают авторы законопроекта.

В Госдуме отказ от газа в российских домах назвали утопией

Проверки внутридомового газового оборудования, заключение договоров на его техническое обслуживание лишь частично способствуют решению проблемы, считают депутаты. По их мнению, выходом из положения может быть установка автоматизированных систем, которые позволяют не только управлять потоком топливных углеводородных газов, но и, в случае чего, перекрывать подачу топлива к газовому оборудованию, а также оповещать об опасности аварийные службы.

Сегодня, 14 января, в городе Шахты Ростовской области в результате взрыва бытового газа в многоэтажном доме обрушились два этажа. Есть пострадавшие, один человек погиб.

Ранее 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа обрушился подъезд десятиэтажного дома. Погибли 39 человек.

Экономика ЖКХ Власть Право Жилищное право Законодательная власть Госдума Жилищное законодательство
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин подписал указ о создании "Российского экологического оператора"
Роскомнадзор прокомментировал ликвидацию Telegram Messenger LLP
В Мордовии полиция проверит видео с сожжением флага РФ
Сбербанк повысил ставки по ипотеке
Для электромобилей в России предложили ввести зеленые номера