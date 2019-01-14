В Госдуму внесли поправки о системах газовой безопасности в домах

Многоквартирные дома в России нужно оснастить автоматизированными системами контроля газовой безопасности. Об этом говорится в законопроекте , который в Госдуму внесла группа депутатов.

Авторы поправок в Жилищный кодекс РФ предлагают предусмотреть установку таких систем за счет средств фондов капитального ремонта.

Основные причины взрывов бытового газа связаны с ненадлежащим содержанием газового оборудования, несвоевременной его заменой или ремонтом и человеческими факторами - самовольным подключением к бытовому газу, неосмотрительностью граждан при использовании газового оборудования. Ошибки, халатное отношение, отсутствие материальных средств на установку нового газового оборудования в квартире одного человека приводит к многочисленным смертям проживающих с ним в одном многоквартирном доме людей, отмечают авторы законопроекта.

Проверки внутридомового газового оборудования, заключение договоров на его техническое обслуживание лишь частично способствуют решению проблемы, считают депутаты. По их мнению, выходом из положения может быть установка автоматизированных систем, которые позволяют не только управлять потоком топливных углеводородных газов, но и, в случае чего, перекрывать подачу топлива к газовому оборудованию, а также оповещать об опасности аварийные службы.

Сегодня, 14 января, в городе Шахты Ростовской области в результате взрыва бытового газа в многоэтажном доме обрушились два этажа. Есть пострадавшие, один человек погиб.

Ранее 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа обрушился подъезд десятиэтажного дома. Погибли 39 человек.