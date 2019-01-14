В Китае приговорили к смертной казни гражданина Канады

Гражданин Канады Ллойд Шелленберг приговорен в Китае к смертной казни. Его обвиняют в наркоторговле. Народный суд средней ступени Даляня (город на северо-востоке КНР) признал канадца виновным в контрабанде более 220 кг метамфетамина.

"Шелленберг признан виновным в противозаконной международной торговле наркотиками в составе организованной преступной группы", - приводит ТАСС решение суда.

Отмечается, что суд разрешил участвовать в заседаниях представителям дипломатической миссии Канады, а также иностранным журналистам.

Шелленберг стал первым иностранцем, приговоренным к высшей мере наказания в Китае, за 9 лет. Любопытно, что смертная казнь грозит в стране даже тем, кто занимался производством, продажей и транспортировкой наркотических препаратов весом всего от 50 граммов.

Добавим, что приговор был вынесен на фоне обострения отношений между Китаем и Канадой после ареста в этой стране финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу.