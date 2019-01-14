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Рубрика: Видео

Видео: Кошмарно паркующийся дальнобойщик развеселил интернет

Текст: Вадим Давыденко

Водители бывают четырех типов: хорошие, плохие, очень плохие и этот безымянный дальнобойщик, что на видео. То, что творит он, это комедия ошибок и фейерверк недоразумений. За пять с половиной минут он семь раз зацепил на стоянке чужие фуры, видимо, принципиально не глядя в зеркальце, а ориентируясь на звуки ударов и крики пострадавших.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Герой этого видео, словно по учебнику, совершил почти все возможные при парковке задним ходом промахи. Сначала не докрутил руль, сдавая назад, и стукнул мирно стоящий грузовик. Потом слишком резко газанул там, где нужно было двигаться осторожно, и повторно, только намного сильнее, врезался в ту же машину. После этого слишком сильно выкрутил руль и, снова сдавая назад, зацепил уже другую фуру. И начался второй акт нелепой трагикомедии. Потом третий.

Мы никогда не узнаем, что сказали герою видео водители пострадавших фур, но один плюс все же есть: этот ролик можно использовать в качестве пособия в автошколах при разборе по косточкам тонкостей парковки задним ходом. Смотрим, запоминаем и никогда не повторяем.

Видео: Ford разработал симулятор потных водительских ягодиц
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#видео #авто