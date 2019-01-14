Жертвами авиакатастрофы в Иране стали семь человек

"На данный момент на месте аварии найдены тела семи человек. Инженер самолета найден живым. Всего на борту находилось 16 человек", - цитирует Халди агентство IRNA.

По его словам, в настоящее время в районе происшествия продолжается поисково-спасательная операция.

Грузовой самолет Боинг 707 вылетел из Бишкека в Иран, где должен был приземлиться в международном аэропорту Пайам города Кередж. Однако экипаж совершил ошибку и стал приземляться в аэропорту Фатх в том же городе. По предварительным данным, пилот не справился с управлением при посадке, лайнер выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в жилой дом после чего загорелся.

Лайнер принадлежал вооруженным силам Ирана и перевозил несколько тонн мяса.

Как сообщил "Российской газете" пресс-атташе посольства РФ в Иране Андрей Ганенко, данные о том, что граждане России могли пострадать при крушении грузового самолета в окрестностях Тегерана пока не поступали.