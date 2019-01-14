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14.01.2019 11:28
Рубрика: В мире

Жертвами авиакатастрофы в Иране стали семь человек

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)
В результате катастрофы грузового самолета Боинг 707, потерпевшего крушение под Тегераном, погибли семь членов экипажа. Такие данные привел официальный представитель Управления по чрезвычайным ситуациям Ирана Моджтаба Халди.

"На данный момент на месте аварии найдены тела семи человек. Инженер самолета найден живым. Всего на борту находилось 16 человек", - цитирует Халди агентство IRNA.

По его словам, в настоящее время в районе происшествия продолжается поисково-спасательная операция.

Грузовой самолет Боинг 707 вылетел из Бишкека в Иран, где должен был приземлиться в международном аэропорту Пайам города Кередж. Однако экипаж совершил ошибку и стал приземляться в аэропорту Фатх в том же городе. По предварительным данным, пилот не справился с управлением при посадке, лайнер выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в жилой дом после чего загорелся.

Лайнер принадлежал вооруженным силам Ирана и перевозил несколько тонн мяса.

Как сообщил "Российской газете" пресс-атташе посольства РФ в Иране Андрей Ганенко, данные о том, что граждане России могли пострадать при крушении грузового самолета в окрестностях Тегерана пока не поступали.

В мире Ближний Восток Иран Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Авиакатастрофы
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