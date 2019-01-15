Албанский язык получил статус второго официального в Македонии

В республике Македония вступил в силу закон о присвоении албанскому языку статуса второго официального. Об этом написал на своей странице в Facebook спикер парламента Талат Джафери.

По его словам, закон был опубликован в "Служебном вестнике", а потому вступил в силу. Во время голосования 11 января этот законопроект поддержали 69 из 120 депутатов. При этом в зале отсутствовали представители крупнейшей оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ.

Примечательно, что хотя документ был уже опубликован, его так и не подписал президент Македонии Герге Иванов. Как отмечается на сайте главы государства, это противоречит Конституции, и будущее покажет, "существует ли в Республике Македония Конституционный суд, функционирует ли прокуратура, есть ли независимое судейство и господство права".

ВМРО-ДПМНЕ со своей стороны назвала эту публикацию "уголовным преступлением", и допустившие это должны понести наказание.

Принятие закона о языках последовало вскоре после того, как парламент республики утвердил поправки в Конституцию, предусматривающие переименование страны, несмотря на то, что против этого на референдуме высказалось население и против этого выступает президент Герге Иванов. Принятые поправки предполагают добавление слова "Северная" перед всеми упоминаниями Македонии в главном законе страны. Название изменяется по требованию соседней Греции, имеющей одноименную историческую область. Без этого Афины блокировали все попытки Скопье вступить в ЕС и НАТО.