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15.01.2019 20:20
Рубрика: В мире

Албанский язык получил статус второго официального в Македонии

Текст: Юрий Когалов

В республике Македония вступил в силу закон о присвоении албанскому языку статуса второго официального. Об этом написал на своей странице в Facebook спикер парламента Талат Джафери.

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По его словам, закон был опубликован в "Служебном вестнике", а потому вступил в силу. Во время голосования 11 января этот законопроект поддержали 69 из 120 депутатов. При этом в зале отсутствовали представители крупнейшей оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ.

Примечательно, что хотя документ был уже опубликован, его так и не подписал президент Македонии Герге Иванов. Как отмечается на сайте главы государства, это противоречит Конституции, и будущее покажет, "существует ли в Республике Македония Конституционный суд, функционирует ли прокуратура, есть ли независимое судейство и господство права".

ВМРО-ДПМНЕ со своей стороны назвала эту публикацию "уголовным преступлением", и допустившие это должны понести наказание.

Фото: AP Photo/Thanassis Stavrakis
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Принятие закона о языках последовало вскоре после того, как парламент республики утвердил поправки в Конституцию, предусматривающие переименование страны, несмотря на то, что против этого на референдуме высказалось население и против этого выступает президент Герге Иванов. Принятые поправки предполагают добавление слова "Северная" перед всеми упоминаниями Македонии в главном законе страны. Название изменяется по требованию соседней Греции, имеющей одноименную историческую область. Без этого Афины блокировали все попытки Скопье вступить в ЕС и НАТО.

В мире Европа Македония
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