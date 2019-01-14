"Республика Северная Македония" зафиксирована в конституции страны

В македонском Служебном вестнике в понедельник было опубликовано решение парламента - Собрания страны, в соответствии с которым данное балканское государство официально называется теперь - Республика Северная Македония. При этом документ подписан главой законодательного органа Талатом Джафери, а не президентом Георге Ивановым, что, по словам премьер-министра Зорана Заева, якобы вполне правомочно.

В соответствии с обозначенным решением, в Конституцию были официально внесены следующие изменения: дефиниция "Республика Македония" заменена на "Республика Северная Македония", "Македония" - на "Северная Македония", появляется новое обозначение гражданства - гражданин Республики Северной Македонии.

Между тем лидер общественного движения Всемирный македонский конгресс Тодор Петров выступил с предложением о проведении очередного референдума, в ходе которого он предлагает гражданам ответить на следующий вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение названия государства Македония на название государство Северная Македония?" В понедельник стало известно, что парламентский законодательно-правовой комитет одобрил эту заявку. Теперь Талат Джафери и Зоран Заева обязаны передать ее в ЦИК, в то время как инициаторы должны приступить к сбору 150 тысяч подписей для организации плебисцита.

Данную инициативу уже поддержал и глава крупнейшей оппозиционной Внутренней македонской революционной организации - Демократической партии за македонское национальное единство (ВМРО-ДПМНЕ) Христиан Мицкоский, который считает действия правительства "актом предательства".

"ВМРО-ДПМНЕ считает, что изменение конституции с целью переименования страны, изменения идентичности, истории и ее образования было проведено антиконституционным и криминальным образом, - подчеркивает политик. - Это решение восьмидесяти одного депутата, но не решение граждан. Все это является актом предательства. Этим договором наносится огромный ущерб и происходит серьезная несправедливость по отношению к македонскому государству и гражданам. Мы требуем распустить парламент и провести досрочные парламентские выборы совместно с президентскими".

Напомним, что 11 января парламент Республики Македонии проголосовал за принятие поправок в конституцию о переименовании страны в соответствии с Преспанским соглашением.

"Налицо продолжение навязанного извне процесса искусственной перекройки государственного названия с целью форсированного втягивания Скопье в НАТО. Это осуществляется в нарушение македонского законодательства. Позиция главы Республики Македонии и мнение большинства ее населения, отвергающих "преспанскую сделку", игнорируются, - считают в МИД России. - Продолжающиеся в Скопье и других македонских городах акции протеста демонстрируют глубокую поляризацию общества. Очевидно, что подобный способ решения вопросов, имеющих национальное значение для будущего страны, не является отражением воли ее народа и не может служить инструментом долгосрочного урегулирования проблемы госнаименования. О взрывоопасности ситуации, чреватой подрывом стабильности и безопасности на Балканах, красноречиво свидетельствуют также последние события в Греции - выход из правительственной коалиции главы "Независимых греков" Паноса Камменоса, выступающего против Преспанского соглашения, запуск процедуры о вотуме доверия кабинету министров. Примечательно, что в Афинах "преспанскую сделку" проталкивают в обход мнения граждан страны, о референдуме по этому вопросу, затрагивающему коренные национальные интересы, речи не идет".

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что позиция Российской Федерации по проблеме македонского госнаименования остается неизменной: устойчивое решение должно быть найдено без внешнего давления, навязывания извне сроков и условий, с опорой на широкую общественную поддержку - как в Республике Македонии, так и в Греции - и исключительно в рамках правового поля. Исходим из того, что данный вопрос должен быть рассмотрен Советом Безопасности ООН в соответствии с п.3 резолюции СБ ООН 845.

Мнение

По оценкам доктора политических наук, профессора МГИМО Елены Пономаревой, Балканы в очередной раз стали ареной столкновения интересов ведущих игроков мировой политики. При этом коллективный Запад стремится окончательно решить проблему НАТОизации Юго-Восточной Европы, включив все бывшие республики Югославии в структуры альянса. Для этого здесь используются различные рычаги и технологии, начиная от переименования Македонии и заканчивая проектом по обмену территориями между Сербией и самопровозглашенной Республикой Косово, что даст возможность, по мнению инициаторов данного размена, официальному Белграду признать Приштину субъектом международного права и тем самым открыть обеим столицам дорогу в НАТО.

Елена Пономарева отмечает, что в регионе идет активный процесс албанизации, тесно связанный со структурами транснациональной организованной преступности и наркомафии. "Учитывая непосредственную поддержку албанского сепаратизма, начиная с Первой мировой войны, англосаксонским блоком, этот сценарий разворачивается при непосредственной поддержке со стороны США, Великобритании и ряда стран-членов НАТО, - считает она. - Построение Великой Албании уже давно перестало быть исторической фобией. То, что ранее говорилось за закрытыми дверями, теперь публично озвучивают премьер Эди Рама и принц Лека. Если первый говорит об "албанском Шенгене", то второй - о необходимости объединения Косово и Албании в рамках монархии".

Как подчеркивает профессор, задачей максимум на Западе видят включение всех балканских государств в евроатлантическое пространство, в том числе и Сербии. Для этого Вашингтоном проталкивается проект "разграничения" территорий между Белградом и Приштиной, в результате которого Косово вполне сможет стать частью Североатлантического альянса. "Не случайно в конце 2018 года в нарушение резолюции ООН 1244 принято решение о формировании армии Косово, - считает эксперт. - К этому следует добавить членство в НАТО Черногории и скорое вступление в организацию Македонии". При этом Елена Пономарева указывает на долгосрочный замысел американцев, в соответствии с которым руководство Сербии в таких условиях вынуждено будет заявить, что имеющееся окружение не позволяет Белграду сохранять свой нейтралитет и поэтому страна должна пересмотреть свое отношение к НАТО.

