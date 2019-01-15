Андрей Туманов, председатель совета Межрегиональной общественной организации "Московский союз садоводов", главный редактор газеты "Ваши 6 соток"

Изменения в дачное законодательство, которыми почти полтора года зачем-то пугали людей, на самом деле не так уж страшны.

По сути, все это было и раньше. А так называемые изменения просто еще раз запретили и разрешили то, что и так было запрещено и разрешено. Давайте разберем по пунктам. С 1 января этого года в нашей стране осталось всего две организационно-правовые формы дачных и садоводческих объединений: садовое некоммерческое товарищество и огородническое некоммерческое товарищество. До сего момента их было девять. Существовали различные дачные партнерства, кооперативы и так далее. Плюс те же самые СНТ и ОНТ. В чем принципиальная разница между садовым и огородническим товариществом? Садоводы имеют право без всяких разрешений строить на своих участках дачные домики. А получив разрешение - и полноценные капитальные дома, в которых при желании можно будет даже прописаться. Огородникам же позволено возводить лишь техпостройки - сараи, например. Не более того. Тут ничего не изменилось. Последние и раньше не могли строить на своих землях ни жилые, ни какие бы то ни было другие дома. Но понятно, что существовал самострой.

Далее. Сбор членских и целевых взносов по безналу, путем внесения средств на специальный расчетный счет товарищества. У нас многие дачники - люди пожилого возраста. С безналичным способом перевода денег они, как правило, не знакомы. Однако и это не страшно. Поскольку Гражданский кодекс позволяет физическим лицам производить все расчеты наличными деньгами. Не важно, с кем и в каких количествах. А Гражданский кодекс стоит выше закона о садоводстве. Посему бабушки-пенсионерки как носили деньги в кассу товарищества, так и будут.

Возможность привлекать сторонние организации к управлению товариществом. И до этого года она существовала. Только сложнее было ею воспользоваться.

В общем, по сути, упомянутые выше изменения в законодательство на дачниках практически никак не отразятся. И летом все мы снова поедем отдыхать и пахать на свои 6 соток. Для русского человека дача - это особая традиция. Сейчас, конечно, жители больших городов на дачи ездят в основном, чтобы шашлыки пожарить, от городской суеты и шума отдохнуть. Хотя старшее поколение по традиции продолжает выращивать на грядках огурчики с помидорчиками. А вот где-нибудь в глубинке свой кусок земли - иногда это единственный способ выжить.