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15.01.2019 14:52
Рубрика: Общество

Астроном из Гарварда назвал астероид Оумуамуа "инопланетным зондом"

Текст: Денис Передельский
Фото: ESA/Hubble, NASA, ESO, M. Kornmesser Фото: ESA/Hubble, NASA, ESO, M. Kornmesser
Фото: ESA/Hubble, NASA, ESO, M. Kornmesser

Глава департамента астрономии Гарвардского университета Ави Лоеб озвучил гипотезу о том, что межзвездный объект, известный как Оумуамуа (Oumuamua) может быть инопланетным зондом, прилетевшим из далекого прошлого.

Громкое, но спорное заявление астроном из Гарварда сделал в интервью израильской газете "Гаарец". Речь зашла о загадочном сигарообразном объекте, получившем гавайское название Оумаумуа.

Он был обнаружен 19 октября 2017 года и стал первым объектом, прилетевшим в Солнечную систему из межзвездного пространства. Спустя два месяца он удалился и стал недоступным для наблюдения. Первоначально его считали кометой, но затем классифицировали как астероид.

Фото: CNSA
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Ави Лоеб считает, что Оумуамуа может иметь интеллектуальное происхождение. "У нас нет возможности узнать, является ли это действующей технологией, или это космический корабль исчезнувшей цивилизации, который продолжает парить в пространстве", - сказал ученый.

Астроном обращает внимание не только на необычную сигарообразную форму объекта, но и на его аномальную яркость. Результаты наблюдений показали, что Оумуамуа отражает в 10 раз меньше света, чем любая из комет Солнечной системы.

"Мне все равно, что говорят люди, - заявил Ави Лоеб. - Наш подход должен быть археологическим. Так же, как мы проводим раскопки на Земле, мы должны копать в космосе, чтобы обнаружить другие цивилизации".

Впрочем, научное сообщество скептически отнеслось к высказываниям коллеги. Ранее другие исследования показали, что Оумуамуа не является объектом искусственного происхождения.

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