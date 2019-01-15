Астроном из Гарварда назвал астероид Оумуамуа "инопланетным зондом"

Глава департамента астрономии Гарвардского университета Ави Лоеб озвучил гипотезу о том, что межзвездный объект, известный как Оумуамуа (Oumuamua) может быть инопланетным зондом, прилетевшим из далекого прошлого.

Громкое, но спорное заявление астроном из Гарварда сделал в интервью израильской газете "Гаарец". Речь зашла о загадочном сигарообразном объекте, получившем гавайское название Оумаумуа.

Он был обнаружен 19 октября 2017 года и стал первым объектом, прилетевшим в Солнечную систему из межзвездного пространства. Спустя два месяца он удалился и стал недоступным для наблюдения. Первоначально его считали кометой, но затем классифицировали как астероид.

Ави Лоеб считает, что Оумуамуа может иметь интеллектуальное происхождение. "У нас нет возможности узнать, является ли это действующей технологией, или это космический корабль исчезнувшей цивилизации, который продолжает парить в пространстве", - сказал ученый.

Астроном обращает внимание не только на необычную сигарообразную форму объекта, но и на его аномальную яркость. Результаты наблюдений показали, что Оумуамуа отражает в 10 раз меньше света, чем любая из комет Солнечной системы.

"Мне все равно, что говорят люди, - заявил Ави Лоеб. - Наш подход должен быть археологическим. Так же, как мы проводим раскопки на Земле, мы должны копать в космосе, чтобы обнаружить другие цивилизации".

Впрочем, научное сообщество скептически отнеслось к высказываниям коллеги. Ранее другие исследования показали, что Оумуамуа не является объектом искусственного происхождения.