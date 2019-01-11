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11.01.2019 15:00
Рубрика: Общество

Астрономы объяснили происхождение таинственного небесного объекта

Текст: Денис Передельский
Фото: Raffaella Margutti / Northwestern University Фото: Raffaella Margutti / Northwestern University
Фото: Raffaella Margutti / Northwestern University

Международная команда ученых во главе с сотрудниками Северо-Западного университета (США) приблизилась к пониманию природы таинственного космического объекта, зафиксированного летом 2018 года.

Краткий отчет о результатах исследования появился на сайте университета. Речь идет о необычном событии. 17 июня 2018 года близнецы-телескопы ATLAS на Гавайских островах зафиксировали аномалию в направлении созвездия Геркулеса.

Фото: Jin Liwang/Xinhua News/AP
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На расстоянии около 200 миллионов световых лет от Земли вспыхнул и стремительно погас неизвестный космический объект. Вспышка была в 10-100 раз ярче, чем типичный взрыв любой известной науке сверхновой.

Источник достиг пика яркости всего за несколько дней, а большую часть своей энергии выбросил удивительно быстро - лишь за 16 дней. Образованные звездные частицы летели со скоростью 30 тысяч км/с.

Команда объединила результаты всех наблюдений, которые сумела найти. Выяснилось, что наземные телескопы четко зафиксировали момент вспышки и процесс угасания объекта. Это позволило предварительно определить природу явления.

"Мы считаем, что странное явление AT2018cow может быть процессом формирования черной дыры или нейтронной звезды, - говорит соавтор исследования Рафаэлла Маргутти. - Из теории мы знаем, что черные дыры и нейтронные звезды образуются, когда звезда умирает. Но никогда раньше мы не видели их сразу после рождения".

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