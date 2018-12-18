На краю Солнечной системы обнаружен сферический объект

Международная команда астрономов при помощи данных телескопа Subaru обнаружила самое отдаленное небесное тело, которое когда-либо наблюдалось в нашей Солнечной системе.

Как сообщается на сайте Института Карнеги (США), это первый известный объект Солнечной системы, который находится на расстоянии более чем в 100 раз дальше, чем Земля от Солнца.

17 декабря 2018 года Центром малых планет Международного астрономического союза объекту было присвоено предварительное обозначение VG18 2018.

Небесное тело находится на расстоянии примерно 120 астрономических единиц от Солнца. Для сравнения, вторым наиболее удаленным наблюдаемым объектом Солнечной системы является Эрида. Она находится примерно в 96 а.е. от светила. Плутон удален от Солнца на 34 а.е.

То есть объект VG18 2018 находится от светила более чем в три с половиной раза дальше, чем самая известная карликовая планета Солнечной системы. К слову, его открыли в рамках проекта по поиску так называемой Планеты Х, которую также именуют Планетой 9.

Предварительно установлено, что открытый объект имеет сферическую форму диаметром около 500 км. Для него характерен розоватый оттенок, а период его обращения вокруг Солнца составляет около 1000 лет.

Объект пока классифицирован как карликовая планета.