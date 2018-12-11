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11.12.2018 14:43
Рубрика: Общество

На астероиде Бенну нашли следы воды

Текст: Денис Передельский
Фото: NASA/Goddard/University of Arizona Фото: NASA/Goddard/University of Arizona
Фото: NASA/Goddard/University of Arizona

Первичные наблюдения за астероидом Бенну при помощи космического зонда OSIRIS-REx подтвердили данные наблюдений с Земли, а также указали на возможное присутствие в прошлом на поверхности этого небесного тела жидкой воды.

Фото: NASA/JPL-Caltech
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Как сообщается на сайте Университета Аризоны, сотрудники которого возглавляют миссию OSIRIS-REx, данные были получены в период с августа по начало декабря 2018 года. Космический зонд за это время преодолел заключительные 2,2 миллиона километров своего пути и 3 декабря прибыл в точку, расположенную в 19 километрах от астероида Бенну.

Главными открытиями стали данные, полученные при помощи двух инструментов - инфракрасного спектрометра (OVIRS) и спектрометра теплового излучения (OTES). Они указали на присутствие молекул, которые содержат связанные между собой кислород и атомы водорода.

Эти соединения называют "гидроксилами". Ученые предполагают, что гидроксильные группы расположены по всему астероиду в составе насыщенных водой минералов.

Это означает, что в какой-то момент каменистый материал астероида взаимодействовал с водой. Сам Бенну слишком мал, чтобы удерживать воду в жидком виде. Вероятно, она некоторое время присутствовала на родительском теле Бенну - астероиде гораздо большего размера.

"Присутствие гидратированных минералов на астероиде подтверждает, что Бенну, сохранившийся с момента начала формирования Солнечной системы, является отличным образцом для миссии OSIRIS-REx по изучению состава примитивных летучих и органических веществ", - сказала Эми Саймон из Центра космических полетов им. Годдарда.

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