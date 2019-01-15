Chevrolet Niva с ABS появится в конце января

Chevrolet Niva 2019 модельного года начнут отгружать дилерам марки 22 января.

Как сообщила пресс-служба совместного предприятия "GM-АвтоВАЗ", в штатное оснащение таких автомобилей входят ABS, подушка безопасности водителя и система вызова экстренных служб "ЭРА-ГЛОНАСС".

Кроме того, как ранее сообщала "РГ", в ближайшее время внедорожник, который с 2002 года выпускают на АвтоВАЗе, подвергнется скромной модернизации - будет видоизменен экстерьер модели, а также доработан блок освещения салона и оптимизирована шумоизоляция. На панели между передними сиденьями смонтируют слот USB, появится охлаждаемый перчаточный ящик.

Одновременно "GM-АвтоВАЗ" отчитался об итогах продаж Chevrolet Niva за 2018 год. Вопреки прогнозам, СП показала неплохой результат - 31 874 автомобилей. Дилерам было отгружено за год 31 332 автомобиля, в том числе 1 618 единиц ушли в страны СНГ.

Всего же с начала производства модели было реализовано 701 854 автомобиля, в том числе 49 064 внедорожника были проданы в страны СНГ.

Напомним, что буквально за пару дней до публикации собственной статистики продаж "GM-АвтоВАЗ" издание "ЕАЖ" ("Ежедневный автомобильный журнал") сообщило, что в 2019 году будет выпущено лишь 20 000 экземпляров Chevrolet Niva, причем в это количество войдут машины не только российской сборки, но и внедорожники, собранные из российских машинокомплектов на казахстанском заводе "СарыаркаАвтоПром", где налажена крупноузловая сборка сразу нескольких вазовских моделей для нужд местного рынка. Иными словами, если верить"ЕАЖ", объем продаж Chevrolet Niva сократится в 2019 году более чем на треть.

В то же время можно не сомневаться, что модель-ветеран не уйдет с тольяттинского конвейера еще как минимум три года. В начале декабря прошлого года "GM-АвтоВАЗ" оформил новое Одобрение типа транспортного средства на автомобили Chevrolet Niva, действующее до 20 декабря 2021 года. По сообщениям представителей "GM-АвтоВАЗ", в 2019 году СП продолжит следить за развитием ситуации на российском автомобильном рынке и будет реагировать на его возможные изменения, чтобы максимально эффективно удовлетворять спрос на свою продукцию.