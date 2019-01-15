Экранизацию игры Uncharted снимет режиссер "Кловерфилда, 10"

Новым режиссером киноадаптации видеоигры Uncharted стал Дэн Трахтенберг. Об этом рассказывает Variety.

Режиссерское кресло освободил Шон Леви ("Очень странные дела"), покинув проект из-за конфликта в расписании съемок.

Sony с трепетом взяла Трахтенберга в команду, восхищаясь успехом его дебюта в мире полного метра в 2016 году. Тогда Трахтенберг под покровительством Дж. Дж. Абрамса снял фантастический триллер "Кловерфилд, 10" - спин-офф "Монстро".

Будущий проект Sony основан на одноименной PS-видеоигре, повествующей об охотнике за сокровищами Нэйтане Дрейке. Фильм расскажет о встрече молодого Дрейка, которого сыграет Том Холланд, с профессиональным вором Салливаном. Повзрослевшего Дрейка воплотит Марк Уолберг.

Дата начала съемок пока не объявлена. Холланд и его "Человек-паук: Вдали от дома" летом уезжают в пресс-тур. Есть надежда, что над Uncharted начнут работать в конце года.

Ранее Uncharted экранизировал ее фанат - Аллан Унгар. В его короткометражке Дрейка сыграл Нэйтан Филлион ("Касл").

До "Кловерфилда, 10" Трахтенберг снял эпизод "Игровой тест" из третьего сезона "Черного зеркала". На YouTube доступна его короткометражка по популярной игре Portal.

Трахтенберг также срежиссирует "Космическую гонку" от Universal Pictures.