Голодец выступила против введения налога на выезд из России

Предложение ввести сбор за выезд из России не поступало в правительство, сообщила вице-премьер Ольга Голодец.

"Мне кажется, что сейчас не время говорить об увеличении каких-либо дополнительных сборов. Сейчас мы должны говорить об увеличении доступности, льготировании всех видов туризма", - заявила она агентству "Интерфакс".

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" выступила с предложением ввести налог на выезд при пересечении госграницы в размере 500 рублей. Ростуризм также не поддержал эту инициативу. В пресс-службе сообщили, что "ведомство считает неотъемлемым право граждан России свободно выбирать направления турпоездок в соответствии со своими желаниями и возможностями, в том числе это касается путешествий за рубеж. Реализация этого права не должна облагаться никакими дополнительными налогами".

В Ростуризме подчеркнули: ограничение конкуренции между направлениями внутреннего и выездного туризма может негативно сказаться на качестве туристического сервиса внутри страны и ценах на путевки.