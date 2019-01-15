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15.01.2019 11:08
Рубрика: В мире

Испанский суд отклонил очередную жалобу семьи Франко

Текст: Юрий Когалов
Потомки диктатора Франсиско Франко используют все доступные юридические возможности, чтобы остановить эксгумацию тела каудильо, но пока не находят понимания со стороны Фемиды. Суд Мадрида отклонил иск против чиновников из ведомства, управляющего объектами, принадлежащими государству. Некоторое время назад они запросили у властей Сан-Лоренсо-де-Эль-Эскориал разрешение на проведение эксгумации и получили его. А внуки Франко обвинили госслужащих в превышении своих полномочий.

В частности, упор делался на то, что один из чиновников, подписавших обращение, на тот момент не занимал должность, а лишь исполнял обязанности директора по недвижимости и окружающей среде. Но суд не увидел в этом никакого преступления.

В Испании рассекретят документы времен Франко

Таким образом, семья Франко проиграла уже второй процесс. Ранее Верховный суд отклонил иск потомков диктатора, просивших приостановить эксгумацию тела каудильо до тех пор, пока не будет принято решение, законно ли это. В своем обращении внуки генералиссимуса утверждали, что необходимо избежать "непоправимого вреда" в случае, если судьи в конечном итоге встанут на сторону семьи. Суд посчитал приостановку излишней мерой предосторожности.

Однако главные судебные разбирательства еще впереди. После того как правительство Испании примет решение об эксгумации останков Франко, начнется новая битва в Верховном суде. Потомки каудильо подадут апелляцию (и об этом уже неоднократно заявлялось), и сами работы в мемориальном комплексе "Долина павших" начнутся лишь по окончании этого процесса (или не начнутся, если семья Франко выиграет дело).

Впрочем, властям Испании надо еще убедить принять их позицию настоятеля монастыря, в ведении которого находится "Долина павших", пока он выступает против эксгумации. Однако правительство верит, что этот вопрос решится сам собой, поскольку ни Испанская церковь, ни Ватикан не хотят быть втянутыми в скандал.

Напомним, в "Долине павших" покоятся 33847 жертв Гражданской войны, при этом личность 12530 человек так и не была установлена. Работы над возведением комплекса продолжались с 1941 по 1959 год, на них были задействованы 20 тысяч человек, в основном политических заключенных. Тело Франко находится прямо под огромным крестом (130 метров в высоту), установленным в центре мемориала.

Фото: EPA-EFE/VICTOR LERENA -- ATTENTION EDITORS
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В июне правительство Педро Санчеса приняло решение убрать останки диктатора из мавзолея. "Испания не может позволить себе иметь символы, которые разделяют граждан страны", - заявил тогда премьер-министр. В августе кабинет министров одобрил декрет, вносящий изменения в закон об исторической памяти королевства, а в сентябре парламент одобрил эти поправки. Документ поддержали 172 парламентария, двое проголосовали "против", еще 164 воздержались.

Отдельный вопрос представляет то, где будут перезахоронены останки. Как заявляют власти, если потомки не возьмут на себя заботу о теле каудильо, оно будет захоронено рядом с могилой его супруги Кармен Поло на кладбище Мингоррубио, расположенном неподалеку от парка Пардо и дворца Сарсуэла - личной резиденции испанских монархов. Пока внуки Франко грозят поместить останки склеп в кафедральном соборе Мадрида Альмудена, против чего категорически выступают власти страны. Если они не предложат нового варианта или вообще откажутся брать на себя ответственность, останки генералиссимуса отправятся на то самое кладбище Мингоррубио.

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