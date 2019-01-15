Как работают сервисы, предлагающие автомобиль по подписке

Распространение каршеринга повлекло за собой появление новых альтернативных видов аренды автомобилей. Почти год на российском рынке активно развиваются сервисы автомобилей по подписке. Их ключевое отличие от стандартного каршеринга заключается в том, что пользователь может поехать на машине, куда угодно, и оставить автомобиль на любой автостоянке. Правда, и за бензин, и за парковку, и за обслуживание придется платить самостоятельно. Новый рынок пока делят только две компании: Rent-a-Ridе и Willz, но обе активно развиваются.

Первая работает по классической модели каршеринга, однако значительную часть автопарка составляют автомобили частных лиц, поэтому в отличие от традиционного каршеринга все условия можно обсудить индивидуально. Но найти автомобиль на час проблематично - компания специализируется на аренде автомобилей от суток. Но если постараться, на сайте можно отыскать варианты с почасовoй оплатой с минимальным сроком от 3-4-6 часов. Приятный бонус - машины не обклеены фирменными логотипами.

В случае с долгосрочным бронированием минимальный срок аренды составляет месяц

В случае с долгосрочным бронированием, а именно опцией "авто по подписке", заработавшей в 2018 году, минимальный срок составляет месяц. В услуге представлены три тарифных плана. Минимальная суточная стоимость аренды автомобиля при условии приобретения абонемента составит 1445 рублей, максимальная превышает 5200 рублей. Автомобиль будет предоставлен с автоматической коробкой передач, кондиционером, с включенным суточным пробегом 250 километров.

"Клиент имеет право и возможность пользоваться автомобилем оговоренное число дней в течение выбранного периода, даже если это не каждый день, а, например, через день или на неделе два дня. На тарифном плане Black предусмотрена доставка авто, в тарифах Geen и Blue место, где клиент берет и отдает машину, согласовывается индивидуально", - рассказали "Российской газете" в сервисе Rent-a-Ride.

В сервисе Willz, который рассчитан на премиальных клиентов, стоимость годовой подписки составляет 300 тысяч рублей (210 тысяч - полгода). К этой сумме прибавляются еще 50-60 тысяч рублей в месяц, если речь идет о C-классе, 90 тысяч в месяц будет стоить авто E-класса. "Подписчики помимо основной машины в постоянном пользовании могут брать посуточно автомобили из специального парка. Также если подписчику необходимо пользоваться машиной меньше месяца, то он может передать ее обратно и раньше, при этом стоимость пересчитается исходя из прошедших дней", - рассказал "Российской газете" основатель и директор сервиса Willz Александр Олейник.

Чтобы не столкнуться с некачественным оказанием услуг при оформлении подписки, юристы советуют внимательно изучить условия и задаться следующими вопросами: Что в данном случае застраховано? Есть ли франшиза и какая? "Все эти моменты стоит учесть при прочтении договора и при оформлении подписки в целом", - посоветовал юрист международной юрфирмы "Ильяшев и партнеры" Максимилиан Гришин.

В подписной модели вы подписываете соответствующий договор, берете автомобиль, и пользуетесь им как своим - покупаете бензин, омывающую жидкость, платите за парковку. При попадании в ДТП оформляете все сами, документы на машину (в том числе ПТС) у вас на руках. Речи о поминутной аренде, как в случае с каршерингом, уже не идет.