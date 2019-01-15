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Рубрика: Легковые авто

Kia Telluride: самый брутальный кроссовер марки представлен официально

Текст: Борис Захаров

Грозная стильная внешность и самые большие габариты за всю историю корейской марки - таков новый полноразмерный кроссовер Kia Telluride, дебютировавший на автосалоне в Детройте.

Преемник модели Mohave создавалась в дизайн-центре Kia в калифорнийском городе Ирвайн, отсюда - очевидные американизмы во внешности. Монументальные формы кузова, "рояльный" капот, крупноячеистая решетка радиатора, растянувшаяся от фары до фары и бумерангооборазные задние фонари - все это приметы статусности и даже помпезности, которые в чести в Новом Свете.

Фото: Пресс-служба Kia.
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Та же история - в интерьере. Telluride к лицу мощные поручни по флангам широкого трансмиссионного тоннеля, полностью цифровая панель приборов, широкоформатный 10,25-дюймовый дисплей, возвышающийся над вытянувшейся по горизонтали центральной консолью, потолочные воздуховоды климатической системы и шикарные широкие кресла, которых может быть семь или восемь - в зависимости от желания заказчика.

А еще здесь есть проекционный дисплей, сразу шесть USB-слотов, "умное" голосовое управление и акустическая система, позволяющая водителю общаться с пассажирами задних рядов, не повышая голоса, и штатная музыка Harman Kardon.

По словам разработчиков, они стремились придать интерьеру премиальные черты. Однако материалы отделки, хоть и весьма добротные, до реального премиума не дотягивают. К примеру, декоративные вставки здесь псевдодеревянные и псевдоалюминиевые, на основе пластика, который в нижней части салона жесткий.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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Габариты корейской новинки составляют 5001х1989х1750 мм при нешуточной колесной базе 2900 мм. Багажник при измерении по американской системе ЕРА вмещает 595 л.

Место под капотом на старте продаж займет 3,8-литровый бензиновый "атмосферник" мощностью 295 л.с. Транссмиссия - 9-диапазонный "автомат", привод может быть передним или полным, на основе электрогидравлической муфты. Система выбора режимов движения позволит выбирать из алгоритмов Smart, Eco, Sport, Comfort, Snow и AWD Lock.

В списке электронного оснащения значатся системы кругового обзора, предотвращения столкновений, контроля рядности, помощник при выезде с парковки задним ходом и адаптивный круиз-контроль.

В США продажи Kia Telluride планируется начать весной 2019 года, до России же эта модель доберется в лучшем случае в 2020 году.

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#Kia