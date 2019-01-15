Kia Telluride: самый брутальный кроссовер марки представлен официально

Грозная стильная внешность и самые большие габариты за всю историю корейской марки - таков новый полноразмерный кроссовер Kia Telluride, дебютировавший на автосалоне в Детройте.

Преемник модели Mohave создавалась в дизайн-центре Kia в калифорнийском городе Ирвайн, отсюда - очевидные американизмы во внешности. Монументальные формы кузова, "рояльный" капот, крупноячеистая решетка радиатора, растянувшаяся от фары до фары и бумерангооборазные задние фонари - все это приметы статусности и даже помпезности, которые в чести в Новом Свете.

Та же история - в интерьере. Telluride к лицу мощные поручни по флангам широкого трансмиссионного тоннеля, полностью цифровая панель приборов, широкоформатный 10,25-дюймовый дисплей, возвышающийся над вытянувшейся по горизонтали центральной консолью, потолочные воздуховоды климатической системы и шикарные широкие кресла, которых может быть семь или восемь - в зависимости от желания заказчика.

А еще здесь есть проекционный дисплей, сразу шесть USB-слотов, "умное" голосовое управление и акустическая система, позволяющая водителю общаться с пассажирами задних рядов, не повышая голоса, и штатная музыка Harman Kardon.

По словам разработчиков, они стремились придать интерьеру премиальные черты. Однако материалы отделки, хоть и весьма добротные, до реального премиума не дотягивают. К примеру, декоративные вставки здесь псевдодеревянные и псевдоалюминиевые, на основе пластика, который в нижней части салона жесткий.

Габариты корейской новинки составляют 5001х1989х1750 мм при нешуточной колесной базе 2900 мм. Багажник при измерении по американской системе ЕРА вмещает 595 л.

Место под капотом на старте продаж займет 3,8-литровый бензиновый "атмосферник" мощностью 295 л.с. Транссмиссия - 9-диапазонный "автомат", привод может быть передним или полным, на основе электрогидравлической муфты. Система выбора режимов движения позволит выбирать из алгоритмов Smart, Eco, Sport, Comfort, Snow и AWD Lock.

В списке электронного оснащения значатся системы кругового обзора, предотвращения столкновений, контроля рядности, помощник при выезде с парковки задним ходом и адаптивный круиз-контроль.

В США продажи Kia Telluride планируется начать весной 2019 года, до России же эта модель доберется в лучшем случае в 2020 году.