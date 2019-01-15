Китай призвал США уважать право на участие в "Северном потоке-2"

В КНР призвали США уважать право компаний сотрудничать с компаниями из других государств по своему усмотрению. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя письма посла США в ФРГ компаниям-инвесторам "Северного потока-2".

"Любая страна и любой человек должны в полной мере проявлять к этому уважение", - подчеркнула Хуа Чуньин, чьи слова приводит РИА Новости.

Напомним, в США раскритиковали поддержку "Северного потока-2" немецкими компаниями. В адрес немецких участников проекта "Северный поток-2" посол США в Германии Ричард Гренелл направил письма и пригрозил санкциями со стороны США. В Германии озабочены этим фактом, назвав подобное провокацией, тогда как представитель посла заверил, что такие письма следует воспринимать как "ясное выражение политики США".