Медведев назвал главные вызовы для современного мира

Акции протеста "желтых жилетов" во Франции показывают, что России и остальному миру необходимо быстрее заниматься обновлением системы социальной защиты в современную цифровую эпоху, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.

Одним из вызовов для современного мира, заявил глава правительства на Гайдаровском форуме, является радикальная трансформация рынка труда и связанные с этим изменения в социальной сфере. Он сослался на мнение ряда экспертов, указывающих на кризис традиционной занятости, на колоссальный рост безработицы среди людей с низкой и средней квалификацией. В то же время платформенные технологии могут помочь тем, кто потерял работу, предоставляя безграничные возможности для использования труда или для того, чтобы получить занятость в самых разных формах.

Перед большинством стран, подчеркнул председатель правительства, стоит несколько общих, но острых вопросов: вовлеченность всех граждан в новую технологическую волну, обеспечение права тех, кто из-за развития технологий выходит из-под системы социальной защиты и что будет с самой системой социальной защиты по мере нарастания всех социальных явлений, в каком направлении нужно будет ее модернизировать, как должна будет трансформирована в этом случае налоговая система. "Как показывают очень сложные социальные процессы, массовые выступления во Франции, такие ответы нужно искать быстрее", - указал Дмитрий Медведев.

В России эту актуальность поняли, поэтому с начала года заработал специальный налоговый режим для самозанятых. К его главным составляющим премьер относит добровольный характер, низкие ставки, крайне простую систему регистрации отчетности, стабильность условий на протяжении 10 лет. "Пока режим распространен на несколько регионов, но если он будет востребован, если мы почувствуем, что этот механизм работает, его можно будет применить в масштабах всей страны", - сказал глава правительства.