Мэй заявила о необходимости совершить Brexit

Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что страна обязана реализовать Brexit. Глава правительства сравнила выход из ЕС без сделки с развалом Великобритании и предложила парламентариям Соединенного Королевства еще раз перечитать предложенный ее кабинетом текст сделки.

Премьер подчеркнула, что если парламентарии откажутся поддержать данное соглашение по Brexit, они нарушат волю британцев, которые проголосовали за выход страны из Европейского союза, передает РИА Новости. Доверие к институтам британской демократии, по ее словам, будет подорвано.

Сегодня парламенту предстоит проголосовать по соглашению с Евросоюзом. Если оно не будет одобрено, то возможны разные варианты: от выхода из ЕС без соглашения вовсе до проведения новых всеобщих выборов или нового референдума.

Ранее суд ЕС подтвердил право Британии отказаться от Brexit без каких-либо изменений своего статуса.

Напомним, решение отказаться от членства в ЕС было принято на референдуме 23 июня 2016 года. Его поддержали более половины проголосовавших. Выход Великобритании из Евросоюза намечен на 29 марта 2019 года.